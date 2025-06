BOOOOOM: TORNA SKRINIAR | Prestito con obbligo di riscatto, lo ha preteso il mister

Potrebbe presto tornare a giocare in Serie A il forte difensore di proprietà del Paris Saint Germain reduce dall’esperienza in Turchia.

Milan Skriniar, nato l’11 febbraio 1995 in Slovacchia, ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile dello Zilina. Dopo un breve prestito al Zlaté Moravce, ha esordito in prima squadra nel 2012, collezionando 77 presenze e 12 gol in quattro stagioni fino al 2016.

Nel 2016, Skriniar si è trasferito in Italia, firmando con la Sampdoria. Durante la sua prima stagione a Genova, ha disputato 38 partite, dimostrando solidità difensiva. attenzione e abilità nell’anticipo, attirando l’attenzione di club più prestigiosi.

Nel 2017, è approdato all’Inter, dove è diventato un pilastro della difesa nerazzurra. In sei stagioni, ha totalizzato ben 246 presenze, segnando 11 gol e contribuendo alla conquista di non pochi trofei: uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane.

Nel luglio 2023, lo slovacco ha firmato un contratto quinquennale con il Paris Saint Germain. Tuttavia, a causa di problemi fisici e soprattutto scelte tecniche, ha trovato pochissimo spazio nella formazione parigina, finendo spesso ai margini e arrivando alla cessione nell’ultima sessione di mercato.

L’esperienza in Turchia

Nel gennaio 2025, Milan Skriniar si è trasferito al Fenerbahçe con la formula del prestito fino al termine della stagione con diritto. Il difensore slovacco, in cerca di maggiore continuità dopo un periodo difficile al PSG, ha trovato spazio nella squadra allenata da José Mourinho. Durante la sua permanenza in Turchia, Škriniar ha collezionato 21 presenze ufficiali, segnando 3 gol, dimostrando affidabilità e leadership nel reparto difensivo.

Nonostante le buone prestazioni, il Fenerbahçe non ha esercitato l’opzione per il riscatto del giocatore. Di conseguenza, Skriniar è rientrato al PSG, dove però non rientra nei piani tecnici dell’allenatore Luis Enrique. Il club parigino sta valutando soluzioni per il futuro del difensore, il cui contratto è valido ancora per altre tre annate.

Skriniar può tornare in Italia

Milan Skriniar potrebbe fare ritorno in Serie A, attirando l’interesse del Milan, ora guidato da Massimiliano Allegri. Allegri, che aveva già manifestato apprezzamento per il difensore slovacco durante la sua esperienza alla Juventus, considera Skriniar un elemento ideale per una difesa a tre, grazie alla sua versatilità e solidità difensiva. La dirigenza rossonera sta valutando la possibilità di acquisire il giocatore dal Paris Saint-Germain con la formula del prestito con obbligo di riscatto, un’opzione che permetterebbe di dilazionare l’investimento economico.

L’operazione presenta delle sfide, principalmente legate all’ingaggio elevato di Skriniar, che attualmente percepisce circa 9 milioni di euro netti a stagione al club transalpino. Il PSG che ha acquisito il difensore a parametro zero nel 2023, potrebbe essere disposto a contribuire al pagamento dello stipendio per facilitare la cessione.