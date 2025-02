BOOOOM: torna Lorenzo Insigne | Volo prenotato da Toronto: visite mediche, firma e presentazione

Il calciatore azzurro è pronto a lasciare il Toronto per quello che sarà un grande ritorno: è tutto già organizzato nei minimi dettagli.

Sono tanti i calciatori che una volta arrivati più in avanti con l’età decidono di fare le valigie e lasciare i campionati nei quali hanno giocato per una vita, per trasferirsi in leghe più ricche, che offrano loro anche degli stipendi ben più alti. Lo sa bene Lorenzo Insigne, che proprio qualche anno fa ha compiuto questa scelta.

L’esterno offensivo italiano si è accordato con il Toronto a fronte di un ricco ingaggio. Tuttavia questa non è stata l’unica ragione che lo ha spinto a volare in Canada. L’attaccante infatti ha deciso così anche per non voler giocare in Italia con una maglia diversa da quella del Napoli, squadra per cui tifa, in cui è cresciuto e che appunto non gli ha rinnovato il contratto.

Dopo alcune stagioni nella Mls però il calciatore napoletano è finito ai margini della squadra canadese, e adesso per lui si preannuncia un clamoroso ritorno. A quanto pare infatti avrebbe già prenotato un volo, e sono state fissate anche le visite mediche di rito e la data di presentazione. La firma è dunque imminente.

Tutto pronto per il ritorno di Insigne

Le voci sul futuro del calciatore si susseguono ormai da tempo. La cosa probabile ad oggi è che Insigne tornerà in Europa. Nello specifico la sua volontà però sarebbe quella di un rientro in Italia.

E proprio a tal proposito di recente è sembrato esserci un tentativo da parte del Cagliari, che però non è andato a buon fine. Una piazza che lo avrebbe accolto da re, ma che purtroppo non potrà vedere l’ex nazionale azzurro in Sardegna. C’è però un altro club che fa sul serio per acquistarlo.

Ecco chi si muove sul giocatore

Secondo le ultime voci il Besiktas sarebbe pronto a riportare in Europa Insigne. Sarebbe un colpo di grande spessore per i turchi, che possono giocarsi almeno un paio di carte per convincere il giocatore.

La prima è quella di potergli offrire uno stipendio ricco nonostante il suo ritorno in Europa, e la seconda riguarda invece la presenza nella stessa squadra del suo grande amico Ciro Immobile.