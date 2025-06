BOOOOM: ACCORDO CON VICTOR OSIMHEN | È finito il tormentone di mercato: 70 milioni e firma lampo

Il centravanti nigeriano avrebbe scelto per il suo futuro e lascerà ufficialmente il Napoli per una cifra importantissima.

Victor Osimhen, classe 1998, ha iniziato la sua carriera professionistica in Europa con il Wolfsburg, per poi trasferirsi al Charleroi e successivamente al Lille, dove ha segnato 13 gol in 27 presenze in Ligue 1. Nel settembre 2020, è approdato al Napoli, diventando rapidamente un punto di riferimento per l’attacco partenopeo.

Nel corso delle sue quattro stagioni in Serie A con il Napoli, Osimhen ha disputato 108 partite, realizzando 65 gol e fornendo 16 assist. La sua stagione più prolifica è stata quella 2022-2023, in cui ha segnato 26 gol in 32 partite, contribuendo in modo decisivo alla conquista del terzo Scudetto nella storia del club.

Osimhen detiene il record come calciatore africano con il maggior numero di reti in una singola stagione di Serie A e il maggior numero complessivo di gol nel campionato italiano, ben 65, superando leggende come George Weah e Samuel Eto’o.

Il suo stile di gioco, caratterizzato da velocità, forza fisica e senso del gol, lo ha reso uno degli attaccanti più temuti del campionato italiano. La sua capacità di finalizzare e creare spazi per i compagni ha avuto un impatto significativo sulle prestazioni del Napoli, prima della rottura nella scorsa stagione.

L’esperienza turca

Victor Osimhen ha trascorso la stagione appena conclusa in prestito al Galatasaray, dove ha avuto un impatto straordinario. In 41 presenze ufficiali, ha segnato 37 gol e fornito 5 assist, diventando il capocannoniere del campionato turco con 26 reti. Ha anche contribuito alla vittoria della Coppa di Turchia con una doppietta in finale e alla conquista del venticinquesimo titolo di campione nazionale del club.

Al termine della stagione, Osimhen torna al Napoli, ma il club partenopeo ha deciso di cederlo per evitare di perderlo a parametro zero al termine del contratto nel 2026. La sua cessione è stata motivata dalla volontà di monetizzare il suo valore di mercato, considerando anche l’assenza di una clausola rescissoria valida per la Serie A.

Dove va Osimhen

La Juventus ha tentato di ingaggiare Victor Osimhen, ma sia il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sia lo stesso attaccante hanno rifiutato la cessione al club bianconero, considerato una diretta rivale. De Laurentiis ha respinto in passato anche offerte da oltre 100 milioni, da vari club europei, prima di arrivare alla rottura dell’estate scorsa culminata col prestito in Turchia.

L’Al Hilal, che aveva cercato il nigeriano nelle ultime sessioni di mercato, ha continuato ad insistere, offrendo al giocatore uno stipendio annuale di circa 60 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni, il Napoli potrebbe accettare un’offerta di circa 70 milioni di euro più bonus. Al club arabo Osimhen potrebbe trovare in panchina Simone Inzaghi, tentato anche lui di lasciare la Serie A.