BOOOM – Mancini in SERIE A: il tecnico ammette il ritorno: “Le cose accadono rapidamente”

L’ex Ct della Nazionale potrebbe presto tornare protagonista nel massimo campionato italiano. Il club interessato.

Roberto Mancini ha intrapreso la sua carriera da allenatore in Serie A nel 2000, subentrando alla guida della Fiorentina. Nel breve periodo trascorso a Firenze, ha conquistato la Coppa Italia, segnando l’inizio di una carriera ricca di successi. Nel 2002, è passato alla Lazio, dove ha ottenuto un quarto posto in campionato e una Coppa Italia, consolidando la sua reputazione come tecnico di valore.

Nel 2004, Mancini è stato chiamato all’Inter, dove ha vinto tre scudetti consecutivi (2006-2008), due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. La sua gestione ha segnato un periodo di grande successo per i nerazzurri, culminato con il ritorno al titolo nazionale dopo anni di attesa .

Dopo un’esperienza in Premier League con il Manchester City, dove ha vinto la Premier League 2011-2012, la FA Cup e la Community Shield, e una parentesi al Galatasaray in Turchia, ha fatto ritorno all’Inter per poi andare in Russia dove ha assunto la guida dello Zenit San Pietroburgo.

Nel 2018, Mancini è diventato commissario tecnico della Nazionale italiana, portando gli Azzurri alla vittoria di Euro 2020, disputato nel 2021 a causa del Covid. Entrando di fatto nella storia del calcio italiano.

L’esperienza saudita e il ritorno in Italia

Il “Mancio” ha lasciato il suo incarico come commissario tecnico dell’Arabia Saudita, dopo poco più di un anno, nell’ottobre 2024. Il suo esonero è stato motivato da risultati deludenti, con solo sette vittorie in diciotto partite, e da un rapporto teso con i tifosi e la federazione saudita. Nonostante il contratto da 25 milioni di euro annui, la separazione è avvenuta consensualmente .

Qualche mese fa Mancini è tornato alla Sampdoria, club in cui ha militato da giocatore dal 1982 al 1997. Sebbene non abbia ricoperto un ruolo ufficiale, ha assunto la funzione di consulente tecnico, affiancando il nuovo allenatore Alberico Evani e il vice Attilio Lombardo. Questa “reunion” mirava a risollevare la squadra dalla crisi che l’ha portata poi alla retrocessione in Serie C sul campo.

Futuro in Serie A?

Roberto Mancini ha recentemente dichiarato a Gianluca Di Marzio: “Futuro? Vediamo, nel calcio le cose accadono rapidamente. Bisogna saper scegliere”. Questa affermazione lascia intendere una disponibilità a valutare nuove opportunità, pur senza sbilanciarsi su un ritorno immediato in panchina.

Nel contesto attuale, il Napoli sta affrontando incertezze riguardo al futuro di Antonio Conte. Nonostante il tecnico salentino abbia raggiunto grandissimi risultati, il suo rapporto con la dirigenza sembra essere in fase di valutazione. In caso di separazione, Max Allegri emerge come il principale candidato per la panchina partenopea. Tuttavia non è da escludere proprio il profilo di Roberto Mancini che data la sua esperienza rappresenterebbe una scelta solida.