“BISCOTTO AL MONDIALE PER CLUB”: li hanno scoperto prima del match, era finito tutto sui social

Al Mondiale per Club sta per iniziare la fase a eliminazione diretta ma come in ogni competizione torna in auge il “biscotto”.

Il Mondiale per Club sta per entrare nel vivo, con la fase a eliminazione diretta che si preannuncia ricca di emozioni. Dopo intense giornate di fase a gironi, molte squadre hanno già strappato il pass per gli ottavi di finale, delineando un quadro avvincente di sfide dirette.

Nel Gruppo A, Palmeiras e Inter Miami hanno dimostrato la loro forza qualificandosi. Per il Gruppo B, il PSG e il Botafogo hanno superato il turno, mentre l’eliminazione dell’Atletico Madrid, a sorpresa, ha rappresentato una delle prime grandi delusioni del torneo.

Il Gruppo C ha visto il Benfica e il Bayern Monaco avanzare, mentre nel Gruppo D sono Flamengo e Chelsea a continuare il loro percorso. Nel Gruppo E, l’Inter ha conquistato la qualificazione, accompagnata dal Monterrey, mentre nel Gruppo F Borussia Dortmund e Fluminense hanno staccato il biglietto per gli ottavi.

Con il tabellone ormai quasi completo, si delineano gli accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta. L’Inter, in particolare, si preparerà a una sfida affascinante e impegnativa contro il Fluminense, in un match che promette spettacolo e determinazione. La sfida si giocherà lunedì sera.

Cosa è il “Biscotto”

Nel calcio, il termine “biscotto” si riferisce a un accordo, spesso tacito o non dichiarato, tra due squadre affinché la partita termini con un risultato specifico che sia vantaggioso per entrambe, a scapito di una terza squadra o di un altro scenario. Si tratta, in sostanza, di una gara dove l’esito non è determinato dalla competizione leale ma da un interesse comune.

Un esempio celebre di biscotto è quello avvenuto durante gli Europei del 2004, quando Svezia e Danimarca pareggiarono 2-2. Quel risultato garantiva a entrambe le nazionali la qualificazione alla fase successiva, eliminando l’Italia, che in contemporanea aveva battuto la Bulgaria. Un altro caso molto discusso fu la partita Germania-Austria ai Mondiali del 1982, dove un 1-0 per i tedeschi qualificava entrambe le squadre ai danni dell’Algeria.

Chivu si infuria per l’idea del biscotto

Uno youtuber argentino, tifoso del River Plate, ha organizzato fuori dall’hotel dell’Inter a Seattle un siparietto scherzoso noto come “patto del biscotto”: un documento fittizio volto a promuovere un pareggio 2‑2 che avrebbe qualificato sia l’Inter sia il River agli ottavi del Mondiale. Diversi giocatori e dirigenti hanno firmato divertiti, forse pensando a un semplice autografo.

L’allenatore Cristian Chivu, invece, ha reagito con freddezza: capito l’inganno, si è rifiutato e se n’è andato visibilmente infastidito. La sua reazione netta ha evidenziato la sua determinazione a non accettare strategie ambigue.