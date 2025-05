Beccati a fumare in bus: è successo dopo Inter-Barcellona | Portiere e difensore traditi dai social

Uno degli scontri più belli della storia della Champions League ha avuto anche un seguito dopo la partita. Social scatenati.

La semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter è stata un’autentica epopea calcistica, conclusasi con un complessivo 7-6 a favore dei nerazzurri. All’andata, al Montjuïc, l’Inter è partita forte con un gol di tacco di Marcus Thuram dopo appena 30 secondi, seguito dal raddoppio di Denzel Dumfries.

Il Barcellona ha reagito con le reti di Lamine Yamal e Ferran Torres, pareggiando i conti. Nel secondo tempo, Dumfries ha riportato avanti l’Inter, ma un’autorete di Yann Sommer, su tiro di Raphinha, ha fissato il risultato sul 3-3.

Il ritorno a San Siro è stato altrettanto emozionante. L’Inter ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoğlu su rigore. Nella ripresa, il Barcellona ha ribaltato la situazione con le reti di Eric García, Dani Olmo e Raphinha, portandosi sul 3-2. Quando sembrava tutto perduto, Francesco Acerbi ha pareggiato al 93′, portando la sfida ai supplementari.

Nei tempi supplementari, Davide Frattesi ha segnato il gol decisivo al 99′, regalando all’Inter la qualificazione alla finale. Il portiere Yann Sommer è stato determinante, con una parata cruciale su Lamine Yamal al 113′. La prestazione di Sommer è stata paragonata a quella di Julio Cesar nella semifinale del 2010.

La finale di Monaco di Baviera

La finale di Champions League si disputerà il 31 maggio alle ore 21 presso la Munich Football Arena di Monaco, vedendo affrontarsi Paris Saint Germain e Inter. Sarà la prima volta che le due squadre si incontrano in una competizione ufficiale UEFA. Il PSG, guidato da Luis Enrique, cerca il suo primo titolo europeo, mentre l’Inter, allenata da Simone Inzaghi, punta al quarto trofeo dopo le vittorie del 1964, 1965 e 2010.

Secondo i bookmaker, il PSG è leggermente favorito, con quote che variano tra 1.65 e 1.75 per la vittoria del trofeo, mentre l’Inter è quotata tra 2.05 e 2.25. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, NOW. Entrambe le squadre puntano a concludere la stagione regolare per arrivare al meglio alla finalissima.

Curioso siparietto in casa Barça

Wojciech Szczesny è noto per essere uno dei compagni più apprezzati in ogni spogliatoio, grazie alla sua gentilezza e simpatia. Durante la celebrazione del titolo di Liga del Barcellona, il portiere polacco è stato immortalato mentre offriva, in tono scherzoso, un sigaro al giovane compagno Marc Bernal, che ha cortesemente rifiutato l’offerta.

Questo gesto ha suscitato l’ilarità dei tifosi e dei compagni, sottolineando ancora una volta il carattere gioviale del numero 1. Szczesny ha una lunga storia con il tabacco, che considera un vizio personale e gestito con discrezione. In passato, ha dichiarato di cercare di nascondersi quando fuma per evitare influenze negative, soprattutto sui più giovani, e ha sottolineato che il suo vizio non influisce sulle sue prestazioni in campo.