BASTA, MI RITIRO PURE IO | Gioca l’ultima partita con Djokovic e abbandona il circuito ATP: si stanno fermando tutti

Fine dei giochi per un altro grande nome del tennis, che ha deciso di dire basta dopo l’ultimo match con Novak Djokovic.

Sono momenti molto caldi nel mondo del tennis. Prima di ogni cosa da qualche giorno è iniziato il torneo ATP 500 di Doha, che vedrà dopo diverso tempo un nuovo volto prendersi la scena in seguito allo stop inflitto ai danni di Jannik Sinner. Ed è proprio questo il principale argomento di discussione per le racchette al momento.

Come ben sappiamo infatti Sinner è stato squalificato per 3 mesi per la questione doping, dopo un accordo trovato tra lo stesso numero uno al mondo e la Wada. La sentenza ha destato scalpore sia tra coloro che hanno ritenuto ingiusta una sospensione del ragazzo di San Candido, e sia tra chi invece si aspettava una pena ben più pesante.

In attesa di rivedere in campo il nostro fenomeno però come detto le gare e i tornei proseguono. E proprio a tal proposito nelle scorse ore è arrivata una notizia davvero terribile. Un grande nome del tennis, dopo l’ultimo match disputato con Novak Djokovic, ha deciso di ritirarsi e di abbandonare il circuito ATP. Lacrime a dirotto dunque per tifosi e addetti ai lavori.

Un altro ritiro importante

Gli ultimi anni sono stati molto duri per il tennis, visto che tanti grandi nomi di questo sport hanno deciso di ritirarsi. Su tutti Nadal e Federer, ma anche tanti altri grandi tennisti hanno optato per appendere la racchetta al chiodo, chiudendo così un’era.

E a seguire queste orme ci ha pensato di recente un altro grande profilo, che ha detto basta dopo una carriera lunga ben 23 anni. Stiamo parlando di Fernando Verdasco.

Un ultimo match con Djokovic

Il tennista spagnolo ha giocato l’ultimo match della sua carriera proprio a Doha in coppia con il serbo Novak Djokovic, perdendo contro il duo composto da Bublik e Khachanov.

Al termine della partita poi Verdasco ha salutato con un forte abbraccio il suo compagno di squadra, prima di dare l’addio anche al pubblico, che lo ha omaggiato a gran voce. Il 41enne dunque si ritira, con una bacheca nella quale spiccano 7 titoli ATP in singolare e 8 in doppio.