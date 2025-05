Basta Arabia, voglio tornare in Serie A | Prepara le valigie e finalmente torna a casa: c’è la fila per prenderlo

Possibile ritorno in Serie A per uno dei protagonisti delle ultime stagioni che ha cercato fortuna nella Saudi League araba.

A poche giornate dalla fine della Serie A 2024/2025, Juventus, Roma e Milan si trovano in una situazione di incertezze, tutte segnate da cambiamenti in panchina durante la stagione.

La Juventus, dopo l’esonero di Thiago Motta a marzo, ha affidato la guida tecnica a Igor Tudor. Nonostante un inizio promettente, la squadra ha pareggiato negli scontro diretti contro Roma e Bologna lasciando la corsa per un posto in Champions totalmente aperta. I bianconeri infatti duellano proprio con Lazio, Roma e Bologna per il prezioso pass.

La Roma ha vissuto una stagione turbolenta, con tre cambi di allenatore: Daniele De Rossi, Ivan Juric e infine Claudio Ranieri che ha rivoltato la squadra come un calzino. Nonostante le difficoltà, la squadra giallorossa ha trovato una certa stabilità sotto la guida di Ranieri, rimanendo imbattuta per 19 partite ed in piena lotta Champions.

Il Milan, dopo l’esonero di Paulo Fonseca a dicembre, ha visto l’arrivo di Sérgio Conceição. Nonostante la vittoria in Supercoppa, la conquistata finale in Coppa Italia ed un gioco più offensivo, i rossoneri hanno faticato a trovare continuità, occupando il nono posto ben distanti dalla zona Europa.

La Saudi League

Negli ultimi anni, diversi ex giocatori e allenatori della Serie A hanno scelto la Saudi Pro League, attratti da opportunità economiche e sfide internazionali. Tra i calciatori, spiccano Marcelo Brozovic, che dopo sette stagioni all’Inter è passato all’Al-Nassr nel 2023, e Giacomo Bonaventura, passato dalla Fiorentina all’Al-Shabab la scorsa estate.

Sul fronte tecnico, l’ex ct azzurro Roberto Mancini ha guidato la nazionale saudita dal 2023 al 2024, ma è stato esonerato dopo risultati deludenti. Anche Stefano Pioli, reduce dall’avventura al Milan, dallo scorso settembre ha scelto l’Al-Nassr per rilanciarsi. Con il club saudita il tecnico ha firmato un contratto triennale da circa 12 milioni a stagione. Ma c’è un ma…

Pioli può tornare in Serie A

L’avventura di Stefano Pioli all’Al Nassr non sta andando come previsto. Dopo un inizio promettente con sette vittorie consecutive, la squadra ha subito un’inattesa sconfitta nel derby contro l’Al Ittihad e le voci su un possibile esonero si sono intensificate, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions asiatica.

Pioli potrebbe tornare in Serie A. La Roma lo ha inserito nella lista dei candidati per la panchina, in vista dell’addio di Claudio Ranieri al termine della stagione. Anche la Juventus, in caso di mancata conferma di Tudor, potrebbe valutare Pioli come opzione. Inoltre, l’Atalanta lo ha inserito tra i possibili sostituti di Gian Piero Gasperini, qualora decidesse di lasciare la guida tecnica. In caso di addio di Conte, anche il Napoli potrebbe essere interessato a Pioli per ripartire.