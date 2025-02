BALOTELLI TORNA IN CAMPO: titolare contro la Juventus | Vieira cede al ricatto

Super Mario, con grande sorpresa, tornerà a giocare dal primo minuto e lo farà contro la Juve. Vieira ha ceduto ad un vero e proprio ricatto.

Il mercato invernale in Serie A si è concluso già da diversi giorni. E lo stesso sta ormai accadendo anche negli altri campionati. Di conseguenza sono ridotte ormai all’osso le possibilità per Super Mario Balotelli di lasciare il Genoa e provare a trovare spazio in un’altra realtà.

Il centravanti cresciuto nelle giovanili interiste dunque rimarrà in rossoblù fino al termine della stagione, quando il suo contratto sarà scaduto. Difficile che però l’attaccante riesca a trovare spazio da qui a giugno. O almeno ciò lo si pensava fino a qualche giorno fa.

A quanto pare infatti Balo è pronto a tornare in campo, e addirittura ad essere schierato dal primo minuto da mister Patrick Vieira, che ha dovuto praticamente cedere ad un ricatto bello e buono. Ed è spuntata fuori anche la data della sua prima presenza da titolare con il Grifone: arriverà nel giorno della sfida alla Juventus.

Balotelli pronto a giocare con il Genoa

Dopo la vittoria ottenuta contro il Venezia in casa, il Grifone ha messo un bel margine di vantaggio al terzultimo posto, che significherebbe retrocessione. Un risultato importante dunque per la squadra allenata da Patrick Vieira. Ma non è tutto. Addirittura nelle prossime sfide la compagine ligure potrebbe già conquistare in maniera matematica la salvezza.

Questo risultato infatti lo si otterrebbe nel caso in cui nelle prossime 4 gare i rossoblù ne vincessero tre (servono quindi 9 punti). Ed è a questo punto che entrerebbe in gioco Super Mario, pronto a ritagliarsi uno spazio importante e a giocare addirittura da titolare.

Vieira cede: Balotelli in campo

Qualora dunque il Genoa ottenesse la salvezza aritmetica, Vieira potrebbe concedersi degli esperimenti, ma in particolare sarebbe pronto a schierare Balotelli, cedendo così alle richieste della tifoseria e di parte della dirigenza, che lo vogliono dunque in campo.

La prima occasione utile dunque potrebbe essere il prossimo 30 marzo, data della sfida alla Juventus prevista allo Stadium, quando, proprio nel caso si ottenessero i punti di cui abbiamo parlato sopra, il Grifone sarebbe aritmeticamente salvo. Staremo a vedere come andranno le cose e se finalmente l’attaccante avrà l’occasione di giocare.