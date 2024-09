Balotelli: «Negli ultimi giorni ho letto tante invenzioni. Cerco il progetto migliore»

Mario Balotelli è uno dei giocatori svincolati che fa gola a diverse squadre. L’ex attaccante del Brescia, infatti, è stato accostato a diverse società, tra cui il Palermo. Attraverso il proprio profilo Instagram, l’attaccante ha voluto fare chiarezza sulle indiscrezioni emerse in questi giorni:

«Voglio rispondere a tanti di voi che mi chiedono quale sarà la mia prossima squadra. Ho ricevuto tante proposte e sono alla ricerca del progetto migliore. Ho notato che negli ultimi tempi ci sono tante invenzioni su di me. Giornali, squadre, persone continuano a inventarsi caz***e, ma ci tenevo a dire che molto presto farò un’intervista. L’unica cosa che faccio è allenarmi e stare pronto per ovunque andrò a giocare. Molto presto parlerò e metterò in chiaro tutto, l’importante per me è l’allenamento e stare sereno».