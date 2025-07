BALOTELLI AL MONDIALE: “Tra le idee di Gattuso” | Clamoroso ritorno in Nazionale

L’attaccante ha sempre una voglia matta di Azzurro.

L’esperienza di Mario Balotelli con la nazionale italiana è stata tanto intensa quanto irregolare. L’attaccante, nato a Palermo e cresciuto calcisticamente nell’Inter, ha esordito in maglia azzurra nel 2010 sotto la guida di Cesare Prandelli. Da subito, le sue doti tecniche, la fisicità e il carisma acceso accesero le speranze degli italiani, desiderosi di un nuovo simbolo offensivo per la squadra.

Il punto più alto del suo percorso con l’Italia resta senza dubbio l’Europeo del 2012. In quell’edizione, Balotelli fu protagonista assoluto: indimenticabile la doppietta contro la Germania in semifinale, coronata dall’iconica esultanza a petto nudo. L’Italia raggiunse la finale, poi persa contro la Spagna, ma Super Mario entrò nell’immaginario collettivo come uno degli uomini simbolo della nazionale.

Dopo l’exploit del 2012, però, il rendimento di Balotelli in azzurro ha vissuto più ombre che luci. Al Mondiale del 2014 in Brasile segnò contro l’Inghilterra, ma l’Italia fu eliminata ai gironi, e il suo atteggiamento finì al centro di critiche e polemiche. Da lì, le convocazioni divennero sempre più sporadiche, anche a causa dell’altalenante rendimento nei club.

Negli anni successivi, tra tentativi di rilancio e qualche chiamata da parte di Roberto Mancini, Balotelli non è mai riuscito a riconquistare stabilmente un posto in nazionale. La sua avventura con l’Italia resta così una storia di potenziale solo parzialmente espresso, fatta di lampi indimenticabili ma anche di occasioni mancate. Un talento puro, mai completamente incanalato.

Un’amicizia vera

Mario Balotelli e Gennaro Gattuso hanno sempre condiviso un rapporto speciale, nato ai tempi del Milan e proseguito con stima reciproca anche fuori dal campo. Tanto che, quando Gattuso allenava il Valencia, si parlò concretamente di una possibile chiamata per portare Super Mario in Liga. L’affare non si concretizzò, ma fu la prova che l’ex centrocampista rossonero credeva ancora nelle potenzialità di un Balotelli rigenerato.

Purtroppo, le recenti esperienze dell’attaccante italiano hanno deluso le aspettative. L’ultima tappa al Genoa, infatti, si è rivelata un flop: scarso minutaggio, forma fisica precaria e un impatto nullo sul campo. Una parentesi che ha messo ulteriormente in discussione la possibilità di un ritorno in grande stile nel calcio che conta, tanto meno in chiave nazionale.

La Nazionale resta un miraggio

Già ai tempi dell’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, era circolata l’idea — seppur marginale — di una convocazione di Balotelli, vista la difficoltà nel trovare attaccanti centrali di esperienza. Tuttavia, tra parole e fatti la distanza è rimasta enorme, e l’attaccante non è mai rientrato seriamente nel giro della Nazionale.

Con il Mondiale alle porte, e un livello atletico ben lontano da quello richiesto per competere a livello internazionale, le possibilità di rivedere Balotelli in azzurro appaiono sempre più flebili. La stima di Gattuso resta, ma da sola non basta a colmare il divario tra il passato glorioso e un presente incerto.