“AVEVO DETTO SÌ ALL’ATALANTA”: storia completamente ribaltata | Addio alla Juventus per andare da Gasperini

Clamorosa news di calciomercato in casa Atalanta: il calciatore della Juventus aveva accettato l’offerta del club di Gian Piero Gasperini.

Un intreccio incredibile di calciomercato ha coinvolto l’Atalanta e la Juventus. Una trattativa clamorosa, che ha portato un campionissimo della “Vecchia Signora” a dire sì alla corte della Dea. Un duro colpo per i tifosi bianconeri, che mai avrebbero potuto ipotizzare un simile scenario e un addio tanto fulmineo.

“Madama”, peraltro, sta ritrovando, sotto la guida di Igor Tudor, uno stato di forma che si avvicina di molto a quello ottimale. Dopo l’esordio vincente del tecnico contro il Genoa all’Allianz Stadium, gli zebrati hanno pareggiato 1-1 all’Olimpico di Roma con i giallorossi di Claudio Ranieri, dominando il primo tempo e mostrando grande compattezza per tutti i novanta minuti.

L’Atalanta, per contro, ha ceduto di misura tra le mura amiche al cospetto della Lazio: decisivo in tal senso il gol di Isaksen, che ha risucchiato gli orobici nella corsa per un piazzamento in UEFA Champions League, estromettendoli definitivamente dalla corsa per lo scudetto.

Il giocatore in questione, pur riconoscendo il blasone della Juventus, di cui è una vera e propria bandiera, ascolta con attenzione il canto della sirena, anzi, della Dea. L’Atalanta è ormai una realtà consolidata a livello internazionale, come certificato dalla conquista della scorsa edizione della UEFA Europa League, e ha in Gian Piero Gasperini un tecnico capace di valorizzare al meglio gli elementi della rosa.

ADDIO JUVENTUS, VA ALL’ATALANTA: calciomercato in subbuglio

In questo momento storico, che vede in Serie A entrambe le compagini in lotta per centrare la qualificazione all’Europa che conta, news del genere possono rivelarsi destabilizzanti per l’ambiente. Tuttavia, ormai la bomba è esplosa e la speranza è che ambedue le squadre rimangano concentrare sul rush finale di stagione.

Chiaramente, la tifoseria juventina non l’ha presa benissimo, mentre, per contro, quella orobica è entusiasta all’idea di poter annoverare fra i propri idoli un calciatore del calibro del diretto interessato. Il quale, ai microfoni di DAZN, ha inteso rompere il silenzio e raccontare tutta quanta la verità.

Ha scelto Gasperini: il campione lascia la Juventus

Si tratta, nello specifico, di Gianluigi Buffon. L’ex portiere della Juventus ha rivelato, a sorpresa, di essere stato letteralmente a un passo dall’approdo a Zingonia. Sì, l’eroe di Germania 2006 stava per diventare l’estremo difensore nerazzurro.

In particolare, ha asserito che “c’è stato un anno che ero quasi là”, ma l’affare non ha prodotto alcuna fumata bianca. Questo perché “mi hanno messo in mezzo come al solito” per “farmi sentire uno del gruppo” e, alla fine, ha garbatamente declinato la proposta di Gasperini. Un matrimonio che non c’è mai stato, ma avrebbe potuto regalare grandi soddisfazioni reciproche.