AVETE GIOCATO SENZA AUTORIZZAZIONI FIGC: il risultato del campo non può essere accettato | Si riparte dallo 0-0

Le squadre hanno giocato senza autorizzazione della FIGC, e di conseguenza la partita si dovrà rigiocare e si partirà dallo 0-0.

Nel corso della storia del calcio, alcune partite sono state oggetto di polemiche tali da spingere tifosi ed esperti a chiedere una ripetizione. Errori arbitrali, condizioni atmosferiche estreme o decisioni contestate hanno segnato diversi incontri.

Uno degli episodi più celebri riguarda la “Mano de Dios” di Diego Maradona ai Mondiali del 1986, quando l’argentino segnò con la mano contro l’Inghilterra. Nonostante l’evidente irregolarità, il gol fu convalidato e contribuì all’eliminazione inglese. Anche errori arbitrali più recenti hanno sollevato polemiche, come il fallo di mano di Thierry Henry che aiutò la Francia a qualificarsi ai Mondiali 2010 a spese dell’Irlanda.

In alcuni casi, seppur rari, le partite sono state effettivamente rigiocate. Con l’introduzione del VAR, molte di queste controversie potrebbero essere evitate, ma il dibattito sulle partite “da rigiocare” resta vivo tra tifosi e appassionati. Tuttavia la ragione che sta spingendo alla ripetizione di una partita non riguarda errori o contestazioni dal punto di vista arbitrale, ma un altro motivo ben preciso.

Il match va rigiocato

La ragione che sta spingendo la FIGC all’annullamento della partita in questione è dovuta al fatto che non siano state richieste le autorizzazioni del caso, e di conseguenza la sfida non si sarebbe dovuta proprio giocare. Fortunatamente però non si tratta di un match di campionato o di coppa, e quindi non andrà ad influire in alcun modo sul prosieguo di queste competizioni.

La gara in questione infatti è una semplice amichevole, organizzata lo scorso 28 luglio tra Triestina e Torres. E le due squadre nell’occasione non hanno appunto chiesto i permessi necessari alla Lega di Serie C, che adesso, a distanza di diversi mesi, sta infliggendo delle sanzioni pesanti ai due club con l’aiuto della FIGC.

Scattano le sanzioni per la mancata richiesta di autorizzazione

Fortunatamente per le due compagini non ci saranno sanzioni che andranno a riflettere sul prosieguo della loro stagione. Le pene da scontare però saranno più che altro di tipo economico.

Sia i presidenti delle due squadre, che alcuni dirigenti, che le stesse società coinvolte, dovranno pagare una multa in denaro per quanto fatto nei mesi scorsi.