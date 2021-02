La settimana appena trascorsa ha permesso al Palermo di portare a casa soltanto due punti, ma ha lasciato intravedere uno striminzito spiraglio di luce. Sicuramente deludente il pareggio conquistato sul campo del Potenza in crisi di risultati e adesso reduce dall’esonero del tecnico Eziolino Capuano. Nel turno infrasettimanale, invece, i rosa hanno sorpreso gli scettici mettendo alle corde la corazzata Ternana per gran parte del match. Gli uomini di Boscaglia, dopo essere passati in vantaggio con un colpo di testa di Lucca, hanno sfiorato l’impresa, poi vanificata dalla rete dell’ex Falletti, abile a sfruttare le solite incertezze difensive della retroguardia siciliana. Ancora una volta le statistiche parlano chiaro: il Palermo non riesce a concretizzare in fase offensiva, come dimostrano le occasionissime firmate Lucca e Broh nella sfida contro le Fere.

Che il mese di febbraio fosse tremendo per coltivare le ambizioni dei rosanero era risaputo: archiviata la sfida alla capolista, il Palermo farà visita al temibile Avellino alle ore 15 di domenica 7 febbraio. Di fronte ci sarà la terza in classifica, alla ricerca di punti pesanti per avvicinarsi al Bari coinvolto in una spirale di tensione. Già all’andata gli irpini regolarono la squadra di Boscaglia, sbancando il “Barbera” sul risultato di 0-2 grazie alle reti del palermitano D’Angelo e di Fella. Che sia l’occasione giusta per “vendicarsi” poco importa, ciò che davvero conta è che il Palermo sia finalmente in grado di scrollarsi di dosso una serie di risultati deludenti, riuscendo a ritrovare una vittoria che manca da un mese. Almeno per consolidare il proprio piazzamento nella zona playoff. Ilovepalermocalcio vi presenta le ultime e le probabili formazioni di Avellino-Palermo.





ULTIME AVELLINO: la squadra di mister Braglia appare in ottima forma, considerando i sei risultati utili consecutivi, comprensivi di quattro vittorie e due pareggi. Il filotto ha consentito ai lupi di conquistare il terzo posto in solitaria e di avvicinarsi al Bari, adesso a quattro lunghezze. Gli irpini cercheranno a tutti i costi di sfoderare una grande prestazione contro i rosa, al fine di scalare ulteriormente la classifica e replicare la prestazione dell’andata. Ma di fronte si ritroveranno un Palermo diverso dal girone d’andata, almeno in termini di rodaggio.

L’Avellino punterà anche sulla propria anima “palermitana” per nutrire le proprie motivazioni contro i siciliani. Rizzo partirà dalla panchina, ma saranno del match Silvestri e D’Angelo. Proprio quest’ultimo si sta rivelando come uno dei cardini della squadra a suon di reti importanti, tra cui quella del “Barbera”, nonostante giochi a centrocampo.

Braglia opterà per il consolidato 3-5-2. Davanti al portiere Forte tornerà Miceli, assente in formazione dal mese di settembre. Ai suoi lati ci saranno Silvestri e Illanes. Il centrocampo sarà presidiato da Carriero, Aloi e D’Angelo, con Ciancio e Tito sugli esterni. In avanti il tandem composto da Maniero e Fella.

ULTIME PALERMO: i rosa arrivano in Irpinia con la spinta morale trapelata dall’ottima prova contro la Ternana. Nonostante non sia arrivata la vittoria, all’interno del bagaglio ci sarà quantomeno la consapevolezza di potersela giocare con qualsiasi squadra, al netto dei limiti strutturali e tecnici. Bene le prestazioni e il carattere. Ma il risultato detta sempre legge. Ed è per questo che il Palermo non può permettersi altri passi falsi contro i lupi, considerando il piazzamento playoff in bilico. Decimo posto con 27 punti, gli stessi della Casertana che ha una partita in meno e della Juve Stabia. Davvero troppo poco per sperare nell’ennesimo pareggio, che da questo punto di vista si dimostrerebbe come un’alternativa simile alla sconfitta.

Boscaglia può contare sul rientro di Alberto Almici, che non ha i 90 minuti sulle gambe come spiegato dal tecnico gelese in conferenza stampa. Il terzino potrebbe trovare minutaggio a gara in corso, con Accardi titolare, seppur reduce da alcuni problemi fisici. Non sarà sicuramente della gara il difensore Marconi, in via di guarigione dall’infortunio che lo ha costretto ai box nelle ultime giornate. Out anche Santana, alle prese con alcuni problemi gastrointestinali. Sul fronte offensivo spicca l’assenza di Lucca per squalifica.

Con molta probabilità il tecnico gelese confermerà il 4-3-3. Davanti a Pelagotti ancora la coppia di centrali Palazzi-Somma. A sinistra Crivello, complicata, come detto in precedenza, la situazione della fascia destra: Accardi deve fare i conti con alcuni problemi fisici, ma potrebbe stringere i denti e scendere in campo dall’inizio. Chissà che non avvenga una staffetta con Almici. Da capire anche l’eventuale impiego di Doda. A centrocampo conferme per Odjer e Luperini ai lati di De Rose. In avanti l’unica certezza appare Valente. Saraniti e Rauti sono in ballottaggio per sostituire lo squalificato Lucca, anche se a rigor di logica il palermitano appare come favorito. Boscaglia non ha escluso l’impiego dell’ex Torino, collocandolo potenzialmente anche sulle corsie esterne. Magari a destra, dove al momento Kanoute è in vantaggio su Silipo.

ARBITRO: la gara sarà diretta da Matteo Gualtieri. Il fischietto di Asti sarà coadiuvato dagli assistenti Dario Garzelli di Livorno e Francesco Santi di Prato. Il quarto uomo sarà Fabio Natilla di Molfetta.

PROBABILI FORMAZIONI:

AVELLINO (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella. All. Braglia. A disposizione: Pane, Rizzo, Bernardotto, M. Silvestri, Santaniello, De Francesco, Dossena, Errico, Rocchi, Adamo, Baraye.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Palazzi, Somma, Crivello; Odjer, De Rose, Luperini; Valente, Saraniti, Kanoute. All. Boscaglia. A disposizione: Fallani, Doda, Accardi, Lancini, Peretti, Broh, Martin, Rauti, Floriano, Silipo.

Ballottaggi: Accardi 45 % – Almici 40% – Doda 15% // Saraniti 60% – Rauti 40% // Kanoute 45% – Rauti 35% – Silipo 20%.