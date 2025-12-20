LIVE Avellino-Palermo 1-0: termina il primo tempo

Al Partenio-Lombardi si chiude il primo tempo con l’Avellino avanti 1-0 sul Palermo al termine di una frazione intensa ed equilibrata. L’avvio è di marca rosanero: il Palermo gestisce il possesso nei primi minuti e prova a rendersi pericoloso con Pohjanpalo e Segre, senza però trovare lo specchio. I lupi crescono col passare dei minuti e si rendono insidiosi soprattutto con Missori, molto attivo sulla destra.

La gara si accende nella seconda parte del primo tempo. Al 37′ il Palermo va vicinissimo al vantaggio: Ceccaroni pesca Le Douaron in area piccola, ma Fontanarosa salva miracolosamente sulla linea. Due minuti dopo arriva l’episodio decisivo: errore di Ranocchia, Missori recupera e serve Biasci, che tutto solo davanti a Joronen non sbaglia e firma l’1-0.

Nel finale l’Avellino sfiora anche il raddoppio con un colpo di tacco di Besaggio, terminato alto. Dopo 45 minuti i padroni di casa conducono di misura, mentre al Palermo servirà maggiore concretezza nella ripresa per ribaltare il risultato.

Ecco la cronaca live del match:

PRIMO TEMPO

45′ – Un minuto di recupero.

38′ – Gol Avellino! Ranocchia sbaglia, Missori ne approfitta e appoggia per Biasci: il 14 non perdona a tu per tu con Joronen.

36′ – Palermo ad un passo dal gol, Ceccaroni mette in mezzo e Le Douaron di testa spinge in porta ma la palla viene spazzata da Fontanarosa.

32′ -Azione manovrata del Palermo: Augello tenta il cross dopo l’intesa tra Palumbo e Ceccaroni, ma senza esito.

23′ – Avellino all’attacco. Dopo un contropiede portato avanti da Tutino, ma frenato dalla difesa rosanero, la palla finisce a Palmiero che calcia da fuori area, Joronen si oppone con una super parata.

21′ – Palermo in avanti: cross in mezzo e la palla che viene raccolta da Segre, il numero 8 calcia ma la sua conclusione va fuori.

17′ – Fallo di Bani su Tutino, giallo per il difensore che diffidato salterà la prossima. Per i padroni di casa calcio di punizione.

11′ – Avellino avanti con Missori che va al tiro, Ranocchia si oppone con un intervento decisivo.

8′ – Pohjanpalo raccoglie sulla trequarti e tenta il tiro, ma finisce fuori.

6′ – Pressing alto da parte della squadra di casa: i rosanero in questi ultimi minuti faticano ad uscire dalla propria metà campo.

2′ – Il Palermo conquistano una punizione per un brutto fallo su Palumbo. Il calcio piazzato non porta però a nulla.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Partenio

IL TABELLINO

AVELLINO: 30 Daffara, 2 Missori, 6 Palmiero (C), 7 Tutino, 14 Biasci, 24 Sounas, 29 Cancellotti, 39 Besaggio, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa. A disposizione: 1 Iannarilli, 8 Gyabuaa, 9 Patierno, 10 Russo, 17 Crespi, 20 Palumbo, 23 Cagnano, 32 Lescano, 33 Panico, 78 Milani, 79 Manzi. Allenatore: Biancolino.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 6 Gomes, 9 Brunori, 11 Gyasi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, ,28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Simone Galipò (Firenze). Primo assistente: Valerio Colarossi (Roma 2). Secondo assistente: Marco Ricci (Firenze). Quarto ufficiale: Valerio Vogliacco (Bari). VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco). AVAR: Daniele Rutella (Enna).

MARCATORI: Biasci 38′

NOTE: ammonito Bani