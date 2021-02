Si è appena conclusa la sfida fra Avellino e Palermo, valevole per la 23a giornata del girone C di Serie C. Gli irpini si sono imposti 1-0 grazie alla rete del palermitano Silvestri. Di seguito le pagelle del match:

PELAGOTTI: non si lascia ingannare dal rimbalzo insidioso scaturito dalla punizione battuta da Tito al 23′. Poi è attento sulla conclusione di Carriero e respinge in calcio d’angolo. Unico colpevole nella clamorosa rete del vantaggio irpina, siglata dal palermitano Silvestri direttamente da centrocampo: la disattenzione è grave e pregiudica inevitabilmente la buona prestazione fornita fino a quel momento. VOTO 3.





ACCARDI: fa buona guardia sulla fascia destra. Qualche imperfezione, ma non si lascia saltare facilmente dai giocatori avversari. Compie un ottimo intervento in scivolata, non permettendo all’Avellino di incunearsi in area. Nella seconda frazione si limita a presidiare la propria fascia di competenza. All’83’ viene sostituito da Crivello. VOTO 6-

PALAZZI: nella prima frazione ordinaria amministrazione per lui. Difende con ordine e prova ad impostare l’azione direttamente dalla metà campo rosanero con alcuni lanci in avanti. Nella seconda parte di gara subisce la pressione degli attaccanti avversari e non sempre riesce a disimpegnarsi con lucidità. VOTO 5,5

SOMMA: anche lui attento nella prima parte di gara. Riesce a chiudere alcune iniziative di Maniero e Fella e a bloccare Bernardotto nella seconda frazione. Anche lui soccombe alla padronanza offensiva irpina. Si ritrova spesso a rincorrere gli avversari. VOTO 5,5

DODA: vince pochi duelli sulla propria fascia di competenza. In seguito, sbaglia un retropassaggio ai compagni e consente a Fella di involarsi a campo aperto, per fortuna senza pericolo. Al 33′ si lascia sottrarre il pallone dallo stesso attaccante irpino, consentendo all’Avellino di costruire un’azione offensiva da buona posizione, poi terminata con la conclusione di Carriero. Nella prima parte del secondo tempo fatica a distinguersi. Poi viene sostituito da Almici. VOTO 5

LUPERINI: nella prima parte di gara è uno dei più attivi e mostra dinamismo. Perde qualche pallone di troppo a centrocampo, ma fa emergere il proprio coraggio provando a sfruttare anche un errato disimpegno di Illanes. Nella seconda frazione prova a distribuire dei palloni filtranti agli esterni. Poi soccombe alla fisicità del centrocampo avversario. VOTO 5,5

DE ROSE: sin dai primi minuti prova ad assumere le redini del centrocampo rosanero. E’ suo il primo guizzo della gara: un tiro da fuori area che il portiere respinge con relativa tranquillità. Perde qualche pallone, ma si fa perdonare rientrando in difesa e ponendo fine ad una pericolosa avanzata irpina. Nel secondo tempo è l’unico ad impensierire la retroguardia avversaria, ancora con un tiro da fuori. Da apprezzare la volontà. VOTO 6

BROH: nel primo tempo si mette in mostra pochissime volte. La sensazione è che non sia nel vivo del gioco. Pochi palloni toccati, nessuna nota di rilievo. Al 59′ lascia spazio a Rauti. Un’altra prova anonima per il classe ’97. VOTO 5

KANOUTE: inizialmente riesce ad intimorire i difensori avversari con le sue progressioni. Al 20′ arriva anche al tiro. Passano i minuti e si perde nella confusione rosanero. Al 68′ lascia spazio a Silipo. VOTO 5,5

SARANITI: nel primo tempo non riesce ad incidere, complice la poca intesa con i compagni. Anche lui tocca pochi palloni e corre a vuoto. La situazione non cambia nemmeno nel secondo tempo. Non sfrutta al meglio la squalifica di Lucca per riconquistare la titolarità. VOTO 5

VALENTE: al 26′ si invola in una straordinaria progressione palla al piede, bruciando in velocità i difensori avversari. Poi non riesce a trovare lo spazio giusto per concludere l’azione personale. E’ il più attivo tra gli attaccanti rosanero. Non può fare tutto da solo. VOTO 6

Dal 59′ RAUTI: prende il posto di Broh, con la speranza di aumentare il carico delle iniziative offensive rosanero. Non entra mai in partita. VOTO 5,5.

Dal 68′ SILIPO: entra al posto Kanoute, ma non riesce ad incidere. VOTO 5,5

Dal 68′ ALMICI: subentra al posto di Doda. E’ la sua prima apparizione a due mesi di distanza dall’infortunio. Prova a fornire la sua esperienza in difesa. VOTO 6

Dall’83’ FLORIANO: prende il posto di uno stremato Valente per donare forze fresche al reparto offensivo. SV

Dall’83’ CRIVELLO: entra al posto di Accardi per scuotere la sua squadra. SV

BOSCAGLIA: nel primo tempo fornisce alcune indicazioni tecnico-tattiche che permettono al Palermo di giocare alla pari con la terza in classifica. Nel secondo tempo sostituisce uno spento Broh con Rauti, al fine di aumentare il peso offensivo. La squadra reagisce parzialmente. Prova a stravolgere l’attacco con gli ingressi di Silipo e Floriano, garantendo esperienza anche al reparto difensivo con Crivello e Almici. La scossa non arriva. Tanta confusione, idee poco chiare. VOTO 5

AVELLINO: Forte 6,5, Silvestri L. 8, Miceli 6,5, Illanes 5,5; Ciancio 6,5 (dall’80’ Rizzo SV), D’Angelo 6,5, Aloi 6, Carriero 5,5, Tito 5,5 (dal 75′ Adamo SV); Fella 7 (dal 68′ Bernardotto 5,5), Maniero 5,5 (dal 75′ Santaniello 6). Allenatore: Braglia 7.