Si è appena conclusa la gara fra Avellino e Palermo, valevole per il ritorno del primo turno nazionale della fase playoff del campionato di Serie C. Il fischio finale dell’arbitro ha fissato il risultato sull’1-0. Decisiva la rete del palermitano D’Angelo, che permette agli irpini di approdare al secondo turno. Di seguito le pagelle del match a cura della redazione di “Ilovepalermocalcio.com”.

PELAGOTTI: vola letteralmente sulla punizione battuta da Aloi al minuto 25, allontanando il pericolo in calcio d’angolo. Non può nulla sulla rete del vantaggio dei padroni di casa. Per il resto non viene impegnato in altri interventi di spessore. VOTO 6





MARONG: nella prima parte mette gli avversari in difficoltà dal punto di vista fisico. In seguito, non riesce a recuperare Maniero, lasciandolo libero di arrivare sul fondo e di sfornare l’assist del vantaggio irpino. Nel secondo tempo viene sacrificato da Filippi, che lo sostituisce con Saraniti. VOTO 5,5

AL 58′ SARANITI: entra per rinvigorire il reparto offensivo rosanero, ma il suo apporto è inconcludente. VOTO 5,5

LANCINI: compie buone chiusure ma, come tutti i compagni di reparto, è costretto ad arretrare per far fronte alle avanzate asfissianti degli uomini di Braglia. Si lascia sfuggire Maniero in occasione dell’azione dello svantaggio. Ordinaria amministrazione nella seconda frazione, con il Palermo che assume il pallino del gioco. Abbandona il campo all’89’, al suo posto Doda. VOTO 5,5

DALL’89’ DODA: entra per l’assalto disperato, ma non incide. SV

MARCONI: la grinta è quella di sempre e sin dai primi minuti di gioco lascia pochissimo spazio di manovra agli attaccanti avversari. A volte temporeggia troppo, rischiando di vedersi sottrarre il pallone in zone nevralgiche del campo. Insieme agli altri compagni “osserva” la fuga di Maniero in avanti, poco prima del vantaggio irpino. Replica il duello con Fella a suon di colpi proibiti e rischia qualcosa. L’irruenza gli costa il giallo dopo il fallo su Carriero. VOTO 5,5

ACCARDI: compie un grande intervento in area di rigore, sradicando il pallone dai piedi di Maniero, in procinto di tirare. Al 34′, però, si perde completamente D’Angelo che arriva al tap-in vincente che vale il vantaggio dell’Avellino. In seguito, la sua prestazione appare più ordinata, ma il cuore non basta. VOTO 5,5

LUPERINI: prova a costruire trame offensive di gioco, ma non riesce mai ad essere incisivo. Evanescente nella prima frazione di gioco, così come nella seconda. Partecipa all’arrembaggio rosanero nella parte finale di gara, ma fatica ad imporsi. Prestazione negativa per lui. VOTO 5

DE ROSE: solita prestazione da leader. In mezzo al campo riesce a mettere il fiato sul collo degli avversari che, intimoriti dalla sua pressione, si vedono costretti ad interrompere le loro avanzate. E’ il faro del Palermo nel momento più difficile, ma da solo non può fare molto. VOTO 6,5

VALENTE: è chiamato ad una partita di sacrificio, costretto ad aiutare la squadra in zona difensiva. Nel secondo tempo è uno dei rosa più pericolosi: si ritrova una grandissima occasione al 60′, ma si vede negare la gioia della rete dall’estremo difensore Forte. Ci riprova dieci minuti dopo, ma il pallone finisce sopra la traversa. VOTO 6,5

SANTANA: primo tempo ricco di difficoltà per il capitano rosanero, che si vede sovrastato dalla prepotenza fisica dei calciatori dell’Avellino. Prova ad innescare i compagni di gioco nella metà campo avversaria, ma senza successo. Abbandona il campo al 58′, dopo una prestazione opaca. VOTO 5

DAL 58′ SILIPO: il suo impatto è buono e si rende subito pericoloso con un passaggio filtrante alto in direzione di Valente, che poi arriva alla conclusione. Regala qualche scatto in avanti, ma non viene supportato al meglio dai compagni. VOTO 6

FLORIANO: nella prima parte del match non riesce mai a rendersi pericoloso, chiuso a dovere dalla retroguardia avversaria. Prova ad impostare alcuni cross nel secondo tempo, senza alcun risultato. Successivamente, il tenore della sua prestazione migliora leggermente. Non una delle migliori prestazioni per il numero 7. VOTO 5,5

KANOUTE: torna ad occupare la posizione di falso nueve e si rende subito pericoloso al 10′, approfittando di un’incertezza della retroguardia irpina. E’ il più attivo dell’attacco rosanero e lo dimostra anche nei primissimi istanti della seconda frazione, centrando la traversa con un gran tiro dalla distanza. Sparisce un po’ dai radar col ritorno a destra e Filippi decide di sostituirlo con Almici. VOTO 6,5

DALL’80’ ALMICI: è la mossa disperata di Filippi per l’assalto finale. SV

FILIPPI: nelle scelte iniziali lascia intravedere il proprio coraggio, riproponendo Marong, sostituito nella gara d’andata a causa di una prestazione poco convincente. Si vede, però, costretto alla replica. La scelta più rilevante è quella relativa a Kanoute falso nueve: non viene ripagato in termini realizzativi, ma il senegalese è comunque uno dei migliori. Prova le mosse più disperate per raggiungere il pareggio, schierando tutti i calciatori offensivi. Ogni tentativo, però, si rivela vano. VOTO 5,5