Assurdo PSG: “Se non paghi il debito è retrocessione” | Verdetto ufficiale in campionato

La massima serie francese nel caos dopo i recenti avvenimenti che hanno segnato e non poso, c’entra anche il Psg.

Prima dell’attuale proprietà qatariota, il Paris Saint-Germain era un club con una storia altalenante, spesso più noto per la sua instabilità che per i successi. Dopo un periodo di successi negli anni ’90, con la vittoria della Coppa delle Coppe nel 1996 e qualche titolo nazionale, il club aveva attraversato anni difficili, flirtando persino con la retrocessione nei primi anni 2000.

Tutto è cambiato nel 2011, quando Qatar Sports Investments ha acquisito la maggioranza delle quote, diventando poi l’unico proprietario nel 2012. L’obiettivo dichiarato era ambizioso: vincere la Champions League. Da allora, il PSG ha investito una cifra colossale, superando i 1.9 miliardi di euro in trasferimenti di giocatori, portando a Parigi stelle del calibro di Zlatan Ibrahimovic, Neymar e Lionel Messi.

Questi investimenti massicci hanno portato a un dominio incontrastato in Francia. Dal 2011, il PSG ha conquistato un numero senza precedenti di trofei nazionali, ben 37, inclusi numerosi campionati di Ligue 1, Coppe di Francia e Coppe di Lega. Tuttavia, il sogno della Champions League, ha tardato ad arrivare.

Finalmente, nel 2025, il Paris Saint-Germain ha coronato il suo sogno. In una finale dominata, il club ha sconfitto l’Inter per 5-0 a Monaco, aggiudicandosi la sua prima storica Champions League. Questa vittoria ha chiuso una stagione di grande successo.

Problemi economici, Lione retrocesso

L’Olympique Lione è stato inizialmente retrocesso d’ufficio in Ligue 2 a causa di gravi problemi finanziari e un debito stimato tra i 175 e i 500 milioni di euro. La Direzione Nazionale del Controllo di Gestione aveva preso questa decisione dopo che il club non era riuscito a fornire garanzie sufficienti su un effettivo miglioramento dei propri conti, nonostante avvisi precedenti.

Tuttavia, il Lione ha successivamente presentato ricorso contro tale decisione. Con un comunicato ufficiale, il club ha annunciato di aver vinto l’appello, riuscendo così a mantenere il proprio posto in Ligue 1.

Il Psg aiuta il Lione

Il Paris Saint-Germain potrebbe correre in soccorso del Lione. Si ipotizza che il club parigino possa anticipare il pagamento delle quote residue per l’acquisto di Bradley Barcola, ceduto al PSG nell’estate 2023 per 45 milioni più 5 di bonus con un piano di pagamenti rateizzato.

Questa mossa darebbe una boccata d’ossigeno alle casse del Lione, aiutandolo a ripianare i debiti e a presentarsi in una situazione finanziaria migliore davanti alla DNCG, l’ente che aveva inizialmente deciso la sua retrocessione. Un’anticipazione di tale entità potrebbe avere un impatto significativo sulla decisione finale riguardante il futuro del Lione. Con una liquidità immediata, il club avrebbe infatti maggiori possibilità di convincere la DNCG a ribaltare il giudizio.