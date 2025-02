“Arbitro, siamo 12 contro 11!”: non se n’è accorto nessuno ma è tutto vero | PARTITA NON VALIDA E 3-0 A TAVOLINO

Disattenzione enorme durante la gara, che si è disputata in 12 contro 11. Il match dunque non è stato ritenuto valido: 3-0 a tavolino.

Le regole nel calcio e negli altri sport sono fondamentali per garantire il corretto svolgimento delle competizioni e per mantenere l’equità tra le squadre. Ogni sport ha un proprio regolamento specifico che disciplina le modalità di gioco, le sanzioni per le infrazioni e tutto ciò che appunto vediamo durante gli incontri.

Nel calcio, ad esempio, esistono norme ben precise riguardo la durata della partita, il comportamento dei calciatori e l’uso del pallone. Ogni infrazione, come il fallo o l’offside, porta a decisioni da parte dell’arbitro che, a seconda della gravità, possono comportare sanzioni come calci di punizione, rigori o cartellini. Un’altra regola da seguire è poi ovviamente quella che riguarda coloro che possono prendere parte ad una partita.

Come ben sappiamo, per quanto riguarda il pallone, si deve giocare in 11 contro 11, salvo esclusioni per sanzioni o altre ragioni che ridurrebbero il numero di calciatori in campo. Tuttavia è proprio questo criterio che di recente non è stato rispettato nel corso della sfida di campionato. Ad un certo punto infatti ci si è trovati a disputare una partita in 12 contro 11. La cosa ha scatenato il caos, e adesso la partita rischia di decidersi a tavolino.

Una svista assurda

Nella giornata di domenica si è giocato il match di Eredivise tra Heereneveen e Fortuna Sittard. La gara si è conclusa sul risultato di 2-2. Tuttavia sul finale del match qualcosa di clamoroso si è palesato agli occhi dei presenti, ed è stato segnalato dal tecnico dei padroni di casa Robin van Persie.

Il Fortuna, dopo un caos scaturito da una situazione, in campo aveva 12 uomini e non 11, giocando in superiorità numerica per circa un minuto. Come dicevamo, il tecnico ex attaccante dell’Arsenal si è accorto della cosa, facendo tornare tutto alla normalità. Tuttavia adesso non è da escludere che ci siano delle clamorose conseguenze.

Cosa succede adesso?

Dopo quanto accaduto, la Federazione olandese adesso sta valutando come comportarsi e non è da escludere che il match venga considerato non valido.

Staremo a vedere dunque come si evolveranno le cose nelle prossime ore e se la partita si dovrà rigiocare o se addirittura si procederà con un 3-0 a tavolino.