Apre a Palermo il primo ristorante del “re del pollo fritto”, il quinto in Sicilia, all’angolo tra via Notarbartolo 1a e via Libertà. Qui dal pomeriggio inoltrato e fino a sera in tanti si sono messi in fila per comprare i vari prodotti.

Stando a quanto riferito da “Blogsicilia.it”, davanti al negozio era visibile anche qualche assembramento. In via Notarbartolo più volte sono passate le auto delle forze dell’ordine.





Il ristorante di Palermo è gestito in franchising dalla Idea Food s.r.l., l’impresa siciliana da anni nel settore della ristorazione che gestisce già i ristoranti KFC del Centro Commerciale Porte di Catania, di piazza Spirito Santo sempre Catania, del Centro Sicilia a Misterbianco e del Parco Corolla a Milazzo.

Si tratta inoltre del primo KFC in Sicilia che propone un nuovo modo di ordinare i prodotti, attraverso dei chioschi che consentono una scelta comoda e sicura del menu da gustare. Una delle nuove caratteristiche dell’esperienza da KFC, da vivere in piena sicurezza e relax con gli amici o la famiglia. Il nuovo ristorante offre 170 posti a sedere distribuiti fra sala e un dehors.