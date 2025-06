Antonio Conte si porta l’attaccante nerazzurro, “gratis” | Marotta stavolta è su tutte le furie

Gli attaccanti sono sempre al centro del calciomercato.

Gli attaccanti sono da sempre i protagonisti indiscussi del calciomercato. La loro capacità di segnare, decidere le partite e catalizzare l’attenzione dei tifosi li rende figure centrali nelle strategie dei club. Un bomber prolifico può cambiare il volto di una squadra, trasformare un’annata mediocre in una stagione da sogno e garantire ritorni economici importanti anche fuori dal campo, grazie a sponsor e merchandising.

Non è un caso se i trasferimenti più onerosi della storia del calcio riguardano quasi sempre punte e seconde punte. I club sono disposti a spendere cifre astronomiche per assicurarsi il centravanti giusto, convinti che un gol in più possa valere un trofeo o una qualificazione europea. Gli attaccanti, infatti, incarnano il desiderio di vittoria e la spettacolarità del gioco, diventando spesso anche simboli e bandiere.

Il fascino che circonda questo ruolo nasce anche dalla sua imprevedibilità. Un attaccante può passare inosservato per novanta minuti e poi decidere la partita all’ultimo secondo. Questa aura da eroe romantico alimenta l’hype attorno al loro nome, soprattutto nei periodi di mercato, dove ogni indiscrezione scatena reazioni e dibattiti infuocati.

Il carisma gioca un ruolo determinante. I grandi attaccanti sanno comunicare, esultare, prendersi la scena. Questo li rende vendibili, appetibili per le società che non cercano solo calciatori, ma veri e propri brand viventi. Ecco perché, anno dopo anno, il calciomercato continua a girare attorno al ruolo più affascinante e discusso del calcio: l’attaccante.

Obiettivo dell’Inter, ora più vicino al Napoli

Jonathan David, da tempo nel mirino dell’Inter, sembra oggi più vicino a vestire la maglia del Napoli. Il talento canadese non ha rinnovato il contratto con il Lille, aprendo ufficialmente alla cessione nella prossima sessione di mercato. Se fino a qualche mese fa i nerazzurri apparivano in pole per assicurarselo, la situazione sembra essere cambiata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli starebbe intensificando le riflessioni sull’attaccante, valutandolo seriamente come rinforzo per il reparto offensivo.

La svolta potrebbe essere legata alla conferma di Antonio Conte sulla panchina partenopea. Dopo aver trovato l’intesa per proseguire insieme, il Napoli sta lavorando a un mercato ambizioso, testimoniato dall’imminente arrivo di Kevin De Bruyne. In questo contesto di rilancio, Jonathan David rappresenterebbe un profilo perfetto: giovane, duttile, con esperienza europea e margini di crescita.

Napoli in pressing, Inter in attesa

Mentre il Napoli accelera, l’Inter sembra adottare una posizione più attendista, forse scoraggiata dalla concorrenza e dai costi complessivi dell’operazione. Nel frattempo, i nerazzurri monitorano anche altri profili offensivi come Edon Zhegrova e Moise Kean, quest’ultimo vincolato a una clausola da 52 milioni con la Fiorentina, valida fino al 15 luglio.

David, quindi, pur rimanendo un vecchio pallino dell’Inter, potrebbe diventare presto il simbolo di un Napoli che non vuole fermarsi dopo il tricolore. Le prossime settimane diranno se Marotta rilancerà o se l’attaccante canadese prenderà davvero la strada per il Maradona.