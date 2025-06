ANNUNCIO UFFICIALE: “MARIO BALOTELLI GIOCHERÀ PER NOI” | In campo il 12 giugno

Probabile nuova avventura per il centravanti italiano in cerca di rilancio dopo un’annata amarissima al Genoa.

Mario Balotelli, nato a Palermo il 12 agosto 1990 da genitori ghanesi, è stato affidato a una famiglia italiana di Brescia all’età di due anni, ottenendo la cittadinanza italiana al compimento dei 18 anni. Ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile del Lumezzane, debuttando in prima squadra a 15 anni.

Nel 2007 è passato all’Inter, dove ha vinto tre Scudetti consecutivi e la Champions League nel 2010 . Successivamente si è trasferito al Manchester City, contribuendo alla vittoria della Premier League nel 2012. Nel 2013 è tornato in Italia con il Milan, per poi passare al Liverpool nel 2014.

Secondo ritorno in rossonero per lui, dove ha lasciato il segno, ma poi è iniziato un susseguirsi di trasferimenti con alterne fortune. Dopo esperienze in club come Nizza, Marsiglia, Brescia, Monza e Adana Demirspor in Turchia, Balotelli è tornato in Serie A nell’ultima stagione.

Con la nazionale italiana, ha collezionato 36 presenze e segnato 14 gol, partecipando all’Europeo 2012, dove è stato capocannoniere. Memorabile la doppietta alla Germania con uno dei due gol segnato con un bolide sotto l’incrocio e l’esultanza togliendosi la maglia e mostrando un fisico scultoreo.

Esperienza amara al Genoa

L’esperienza di Mario Balotelli al Genoa è stata breve e turbolenta. Arrivato a ottobre su richiesta dell’allora tecnico Alberto Gilardino, ha totalizzato solo 56 minuti in campo in due mesi. Con l’arrivo di Patrick Vieira in panchina, il rapporto tra i due si è deteriorato rapidamente. Vieira ha spesso lasciato Balotelli in panchina o fuori dalla lista dei convocati, giustificando le sue scelte con motivazioni tattiche e sottolineando l’importanza del collettivo.

L’ultima apparizione ufficiale di Balotelli risale a dicembre 2024, e da gennaio non è più stato convocato per le partite. Nonostante ciò, l’attaccante ha dichiarato di essere in ottime condizioni fisiche, smentendo voci su eventuali problemi di salute. La situazione ha portato a una rottura definitiva tra il giocatore e il club, ma dal 1° luglio sarà ufficialmente libero a parametro 0.

Nuova esperienza per SuperMario

Dopo la deludente esperienza al Genoa, Mario Balotelli ha annunciato una nuova avventura. Il 12 giugno parteciperà alla Baller League britannica, un torneo di calcio a sei indoor che si terrà a Londra. L’evento vedrà sfidarsi squadre composte da leggende del calcio e content creator, con la partecipazione anche di Jay-Jay Okocha. Balotelli ha comunicato la sua adesione attraverso i social, invitando i fan a non perdere lo spettacolo.

La Baller League è nata un anno fa, con il supporto di calciatori come Hummels e Podolski. Dopo il successo dell’edizione tedesca, il torneo si è espanso nel Regno Unito, con la prima edizione tenutasi nel marzo 2025. L’evento del 12 giugno rappresenta la fase finale della competizione britannica.