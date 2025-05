ANNUNCIAMO MAX ALLEGRI COME NUOVO ALLENATORE: si sono stancati di aspettare | Avvisati i giornalisti per la conferenza stampa

Il tecnico toscano è pronto a ritornare protagonista in Serie A dopo l’anno sabbatico. Per lui è pronta una panchina pesante.

Massimiliano Allegri ha iniziato vissuto la carriera calcistica come centrocampista, giocando per squadre come Pescara, Cagliari e Perugia. Dopo il ritiro nel 2003, ha intrapreso la carriera da allenatore, guidando squadre come Sassuolo e Cagliari, prima di approdare al Milan nel 2010, dove ha vinto il campionato al primo tentativo.

Nel 2014 è diventato allenatore della Juventus, portando la squadra a cinque scudetti consecutivi e a due finali di Champions League. Dopo una pausa dal 2019 al 2021, è tornato alla guida dei bianconeri, ma nel 2024 è stato esonerato a causa di un comportamento ritenuto incompatibile con i valori del club durante la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Dopo l’esonero dalla Juventus, Allegri ha ricevuto numerose offerte da club italiani ed esteri, ma ha deciso di rifiutarle tutte. Secondo fonti vicine al tecnico, il suo obiettivo è tornare a allenare in Serie A, preferibilmente in un progetto ambizioso che gli permetta di esprimere al meglio le sue capacità.

Allegri sta valutando attentamente le opportunità, cercando la giusta occasione per tornare in panchina. La sua esperienza e i successi ottenuti nel corso degli anni lo rendono uno degli allenatori più rispettati nel panorama calcistico italiano.

Panchine girevoli

A tre giornate dalla fine del campionato di Serie A, diversi club pensano già alla prossima stagione. Alla Juventus, la posizione di Igor Tudor è in bilico. La sua permanenza oltre questa stagione è incerta, con Roberto Mancini come possibile sostituto secondo alcuni rumors. All’Atalanta, Gian Piero Gasperini è al centro di speculazioni riguardo al suo futuro. Il tecnico al termine della stagione si siederà con la società per capire se continuare insieme un’ulteriore stagione.

Da valutare la posizione di Marco Baroni alla Lazio, con il presidente Lotito che potrebbe decidere un clamoroso ribaltone dopo una sola stagione, sarà decisivo il finale di campionato. Al Milan, la posizione di Sergio Conceição è sotto esame. Anche in caso di vittoria della Coppa Italia, è tutt’altro che da escludere l’addio del portoghese e un nuovo corso in panchina.

Allegri pronto a tornare in Serie A

La Roma sta valutando attentamente la scelta del prossimo allenatore per la stagione 2025/26. Con l’ormai certo addio di Ranieri alla panchina, la società ha avviato un processo di selezione per trovare una nuova guida tecnica. Max Allegri è uno dei principali candidati. Secondo fonti vicine al club, Allegri ha avuto incontri con la dirigenza americana e ha espresso interesse per il progetto giallorosso.

Sembra invece ormai totalmente defilato Stefano Pioli, mentre Francesco Farioli, attuale allenatore dell’Ajax, parrebbe un passo indietro al tecnico toscano. Farioli è stato apprezzato per il suo stile di gioco moderno, ma la sua posizione contrattuale potrebbe complicare eventuali trattative.