ANDRES INIESTA È IL NUOVO ALLENATORE: accordo trovato dopo una veloce chiacchierata | Meglio di Fabregas

L’illusionista è pronto ad iniziare la sua carriera da allenatore: ha già trovato l’accordo con il club. Sarà molto meglio di Fabregas.

Andrés Iniesta è uno dei calciatori più amati e rispettati nella storia del calcio. La sua carriera è stata contraddistinta da un mix perfetto di talento, umiltà e intelligenza tattica. Nato e cresciuto con la passione per il pallone, Iniesta ha saputo imporsi come un centrocampista unico, capace di controllare il ritmo del gioco con grazia e visione.

Il suo stile elegante e la sua capacità di leggere il campo lo hanno reso il cuore pulsante del Barcellona, squadra in cui ha militato per la maggior parte della carriera e con cui ha vinto tutto, ma anche della nazionale spagnola. Con la maglia della Roja l’Illusionista è diventato due volte campione d’Europa, e una volta campione del mondo, segnando il gol decisivo in finale con l’Olanda.

Ritiratosi qualche mese fa dopo le ultime esperienze in Giappone e negli Emirati Arabi, Don Andres adesso è pronto ad intraprendere una nuova carriera, vale a dire quella di allenatore. E stando alle ultime indiscrezioni sembrerebbe che questa grande chance per lui sia già arrivata.

Un futuro segnato

Come dicevamo in precedenza, Iniesta ha sempre gestito le squadre da giocatore, essendo il metronomo principale per i suoi compagni. Di conseguenza da tempo su di lui ci sono enormi aspettative da allenatore del futuro.

Chi sembra aver già captato tale situazione, e pare seriamente intenzionato a dargli questa occasione, è il Como. La società lariana, che si è dimostrata lungimirante da ogni punto di vista, può fargli fare un percorso simile a quello di Cesc Fabregas, suo ex compagno di squadra.

Percorso perfetto per arrivare al top

Dunque come già indicato di sopra, per Iniesta sarebbe possibile un percorso alla Fabregas, proprio partendo dal Como: prima la Primavera, poi l’ingresso nello staff e poi, magari, la panchina dopo l’ex compagno ai tempi del Barça e della nazionale spagnola.

Un percorso perfetto dunque per arrivare al top, proprio come fatto da Cesc, che adesso è uno dei giovani allenatori più apprezzati e ricercati in Europa. Staremo a vedere dunque se davvero Iniesta arriverà sulle sponde del Lago.