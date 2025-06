ANDIAMO INSIEME ALLA JUVE: telefonata a mezzanotte in punto | Spalletti insieme al suo “figlioccio”

Potrebbe aprirsi subito una nuova porta per l’ormai ex Ct della Nazionale che è stato esonerato dopo la sconfitta con la Norvegia.

Luciano Spalletti è stato nominato commissario tecnico della Nazionale italiana nel settembre 2023, dopo l’addio di Roberto Mancini. Alla guida, ha adottato un calcio moderno e dinamico, alternando moduli diversi, nella speranza di rinnovare l’identità tattica azzurra.

L’avventura europea del 2024, però, si è trasformata in un disastro: l’Italia è uscita agli ottavi contro la Svizzera per 2-0, risultando lenta, priva di gioco e con scarsa aggressività. Spalletti ha ammesso errori strategici, dicendo di aver caricato troppo i giocatori e di aver sbagliato modulo .

Dopo l’Europeo, la ripresa in Nations League ha fatto intravedere margini di miglioramento, ma la qualificazione al Mondiale 2026 è precipitata con una pesante sconfitta in Norvegia: 3‑0 a Oslo, con gli azzurri travolti sin dal primo tempo e messi alle strette dalla formazione scandinava.

Il ko contro la Norvegia ha fatto scattare l’esonero: Spalletti, visibilmente amareggiato, ha confermato che sarebbe stato sollevato dall’incarico, prendendo atto del fallimento e annunciando che avrebbe lasciato il ruolo dopo l’ultima partita di qualificazione.

La Juve conferma Tudor ma…

La Juventus ha deciso di confermare Igor Tudor, affidandogli la guida tecnica anche nella prossima stagione. Il croato era stato ingaggiato a marzo per traghettare la squadra verso la Champions League. Tuttavia, il suo futuro è rimasto incerto fino all’ultimo e non è escluso un possibile addio al primo errore nel corso della prossima stagione.

In quel caso tornerebbero in auge tutti i nomi fatti nel corso delle ultime settimane per la panchina bianconera. Tra questi i nomi di Roberto Mancini e Stefano Pioli mentre il sogno Conte è sfumato con la sua riconferma al Napoli. La dirigenza potrebbe comunque privilegiare un tecnico con esperienza e adesso si potrebbe concretizzare una nuova opportunità.

Il rumor sugli ex Napoli

Luciano Spalletti e Victor Osimhen hanno scritto pagine memorabili al Napoli: sotto la guida del tecnico, la squadra ha vinto lo scudetto 2022‑23, mentre l’attaccante nigeriano si è consacrato con prestazioni da capogiro, trasformandosi in uno dei bomber più prolifici della Serie A.

Osimhen, premiato come calciatore africano dell’anno, ha rifiutato un’offerta monstre da Al Hilal da circa 3 milioni di euro al mese, con la volontà di restare in Europa. Negli ambienti juventini circola la suggestione di vederli un giorno insieme in bianconero: Spalletti in panchina e Osimhen in attacco. Al momento non esiste alcuna trattativa concreta, ma è una bella fantasia per molti tifosi che sognano un grande colpo in vista della prossima stagione.