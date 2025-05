Ancelotti e il Brasile: i 5 più forti allenati dal tecnico | Escluso un grande milanista

Il tecnico italiano è pronto ad iniziare la nuova avventura sudamericana. Con lui tanti brasiliani hanno trovato fortuna.

Carlo Ancelotti si appresta a concludere la sua seconda esperienza alla guida del Real Madrid al termine della stagione, con l’addio previsto per la fine del mese. Nonostante il contratto rinnovato nel dicembre 2023 fino al 2026, Ancelotti e il club hanno concordato una separazione anticipata, segnando la fine di un ciclo ricco di successi.

Durante questa stagione, il Real Madrid ha ottenuto risultati altalenanti: in Liga è rimasto alle spalle del Barcellona, è stato finalista nella Copa del Rey e nella Supercoppa spagnola, ed è stato eliminato ai quarti di finale della Champions League. Tuttavia, la squadra ha conquistato la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale, portando Ancelotti a diventare l’allenatore più titolato nella storia del club con 15 trofei in totale.

Ancelotti ha affrontato la stagione con professionalità, nonostante le difficoltà legate a numerosi infortuni, specialmente in difesa. In conferenza stampa ha dichiarato: “Le avventure iniziano e finiscono“, accettando con serenità la conclusione di questo capitolo della sua carriera.

Il successore di Ancelotti sarà Xabi Alonso, attuale allenatore del Bayer Leverkusen, che assumerà l’incarico a partire dal 1º giugno 2025. Alonso guiderà il Real Madrid già prossimo Mondiale per Club, segnando l’inizio di una nuova era per la squadra.

Ancelotti e il Brasile

Carlo Ancelotti è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico del Brasile. L’annuncio è stato dato dalla Confederazione Brasiliana pochi giorni fa, segnando la prima volta nella storia che la Seleção sarà guidata da un allenatore straniero. Il suo debutto sulla panchina brasiliana è previsto per il 6 giugno, in un’amichevole contro l’Ecuador.

Il contratto firmato da Ancelotti ha una durata di 14 mesi, fino al termine della Coppa del Mondo 2026. Secondo indiscrezioni il tecnico italiano percepirà uno stipendio annuale di circa 7,5 milioni di euro, con un bonus di 5 milioni in caso di vittoria del Mondiale. Tra i benefit inclusi nell’accordo, sono previsti l’utilizzo di un jet privato per i viaggi in Europa e una residenza a Rio de Janeiro. Con questo incarico, Ancelotti diventa il commissario tecnico più pagato al mondo.

Ancelotti e i brasiliani

Carlo Ancelotti ha allenato numerosi calciatori brasiliani nel corso della sua carriera. Tra i più utilizzati figura Kaká, ma è giusto del periodo milanista ricordare anche Cafù. Con il passaggio al Real Madrid, tra prima e seconda avventura, tra i protagonisti principali troviamo il terzino Marcelo e gli attaccanti Rodrygo e Vinicius Junior.

Un’assenza significativa è quella di Alexandre Pato, che per avendo vissuto con Ancelotti il suo miglior periodo in maglia rossonera, è nettamente defilato e non tra i giocatori più utilizzato dal tecnico.