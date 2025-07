ANCELOTTI È BIANCONERO: Ufficiale, lascia la Nazionale per tornare ad allenare i club

L’allenatore è ormai pronto a intraprendere una nuova strada.

Carlo Ancelotti ha sorpreso il mondo del calcio accettando di diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale brasiliana. Si tratta di una svolta storica: mai prima d’ora il Brasile aveva affidato la guida della Seleção a un tecnico non sudamericano. La scelta riflette la volontà della federazione di cambiare rotta dopo le delusioni recenti e puntare su una figura di grande esperienza e carisma internazionale.

Il profilo di Ancelotti è tra i più prestigiosi al mondo. Con una carriera costellata di successi nei club europei – tra cui Milan, Real Madrid, Chelsea e Bayern Monaco – il tecnico italiano ha dimostrato una straordinaria capacità di gestire spogliatoi complessi e valorizzare grandi talenti. Carletto arriva in Brasile con la reputazione di uomo di equilibrio, capace di coniugare pragmatismo tattico e gestione umana.

La sfida che lo attende è enorme: restituire alla Nazionale brasiliana lo status di squadra dominante, dopo anni di risultati altalenanti. L’obiettivo dichiarato è il Mondiale 2026, ma anche la Copa América rappresenta un banco di prova importante. Ancelotti dovrà amalgamare una generazione giovane e talentuosa con l’esperienza di veterani in cerca di riscatto.

L’annuncio della sua nomina ha suscitato entusiasmo ma anche grandi aspettative. In Brasile il calcio è religione, e ogni passo sarà osservato con attenzione. Ancelotti, con il suo stile pacato e autorevole, dovrà conquistare non solo risultati, ma anche il cuore di un popolo esigente e appassionato.

Sbarca al Botafogo

Non sarà il vice del padre nella Nazionale brasiliana: Davide Ancelotti ha scelto di intraprendere un percorso autonomo, diventando ufficialmente il nuovo allenatore del Botafogo. L’annuncio è arrivato direttamente dal club carioca, che ha comunicato la firma del contratto fino al termine della stagione 2026. Atterrato in mattinata all’aeroporto di Galeão, il tecnico italiano ha raggiunto subito il centro sportivo per iniziare la sua avventura con la prima squadra.

Ad accompagnarlo ci saranno due assistenti di caratura europea, lo spagnolo Luís Tevenet e il britannico Andrew Mangan, oltre al preparatore atletico italiano Luca Guerra. L’arrivo di Ancelotti junior rientra nella strategia della SAF, che punta su profili giovani ma internazionali per rilanciare il progetto sportivo del club. Il Botafogo lo accoglie come simbolo di un calcio moderno, ambizioso e orientato all’eccellenza, celebrandone l’approdo con l’hashtag #GloriousShirt.

Dall’Europa al Brasile, senza l’ombra del padre

Con un passato da vice in club del calibro di Real Madrid, PSG, Bayern Monaco, Napoli ed Everton, Davide Ancelotti si presenta in Brasile con un bagaglio di esperienze internazionali raro per un tecnico della sua età. Il Botafogo gli offre la prima grande occasione da protagonista assoluto, lontano dal ruolo di vice e da un cognome pesante ma anche prestigioso.

L’ambiente è già carico di aspettative. Il giovane Ancelotti è chiamato a costruire una squadra competitiva e dare identità a un progetto che guarda al futuro con occhi europei.