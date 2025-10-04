Alvini dopo Venezia-Frosinone 3-1: «Sconfitta meritata, ma risultato troppo pesante. La prestazione non è negativa»

Le parole di Massimiliano Alvini al termine del ko del Frosinone a Venezia:

Sulla gara: «La sconfitta è meritata, il Venezia meritava di vincere. Ma il punteggio è ampio, troppo. Abbiamo sviluppato una buona partita per lunghi tratti contro una squadra che ha gamba e qualità. Se concedi qualcosa di troppo la perdi, ma non sono così negativo sulla nostra prestazione».

Sulle scelte iniziali: «Le scelte sono state dettate dal momento e dalla situazione. Non ho visto un Frosinone da giustificare: siamo stati in campo contro una squadra forte, noi stiamo facendo un bel percorso».

Sulle disattenzioni e gli episodi: «Abbiamo messo del nostro in alcuni errori, prendere subito rigore ha facilitato il Venezia. Oltre questo, non ho visto tante situazioni negative considerando il valore dell’avversario. Nel secondo tempo siamo stati di spessore e avremmo potuto riaprirla. Guardiamo avanti per migliorare: la prestazione non è negativa, è il risultato a essere troppo pesante».

Sulla sosta: «Andiamo avanti e miglioriamo le cose che vanno migliorate».