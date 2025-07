Altro che titolare, Pio Esposito come Camarda | Mandato a lottare per la salvezza

Potrebbero esserci novità sul futuro del forte giovane attaccante nerazzurro chiuso da altri top player. Arriva una proposta.

L’Inter sta affrontando un mercato estivo particolarmente intenso, mirato a rafforzare la propria rosa. Tra i volti nuovi già ufficiali, spiccano il promettente centrocampista Sucic dalla Dinamo Zagabria, l’esterno Luis Henrique dal Marsiglia e l’attaccante francese Bonny dal Parma, che promettono freschezza e qualità.

Per il centrocampo, l’interesse nerazzurro si concentra su profili di spessore come Ederson dell’Atalanta e Nicolò Rovella della Lazio. In difesa, l’obiettivo concreto è David Hancko del Feyenoord. L’attacco sarà ulteriormente rinforzato con almeno una nuova punta: oltre ad Ademola Lookman, si valuta attentamente Rasmus Højlund.

Parallelamente, l’Inter è molto attiva sul fronte delle cessioni per sfoltire la rosa e generare liquidità. Buchanan sembra vicino al Sassuolo, mentre Davide Frattesi è un nome caldo per l’Atletico Madrid. Tra i giovani, Sebastiano Esposito interessa a Fiorentina e Cagliari, e Valentin Carboni si trasferirà al Genoa in prestito.

Il Galatasaray ha mostrato un concreto interesse per Sommer. L’Inter non lo considera incedibile, ma richiederà un’offerta adeguata. In caso di cessione, il club valuterà soluzioni interne come Martinez o cercherà un nuovo profilo di alto livello.

Attenzione agli addii big…

L’Inter sta affrontando un momento cruciale per la gestione del futuro di alcune pedine fondamentali, Per l’esterno Denzel Dumfries, in scadenza a fine luglio 2025, è presente una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Questa clausola ha attirato l’interesse di top club europei come il Barcellona, pronti ad approfittare della situazione.

La situazione di Marcus Thuram era altrettanto delicata. Nel suo contratto era presente una clausola rescissoria di circa 85 milioni di euro, ma tale clausola è scaduta. Nonostante ciò, l’Inter potrebbe comunque considerare l’idea di cedere l’attaccante francese di fronte a un’offerta vicina ai 100 milioni di euro.

“Dateci Pio Esposito”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha lanciato una chiara proposta all’Inter: il club salentino è pronto ad accogliere Francesco Pio Esposito qualora non trovasse spazio nella rosa nerazzurra. Questa apertura è stata espressa durante la trasmissione “#Nonsolomercato” su Rai 2, sottolineando il forte interesse per il giovane attaccante.

L’exploit di Esposito in Serie B, dove ha mostrato grande duttilità realizzativa, dimostra che il classe 2005 è già pronto per palcoscenici importanti. È un giocatore ben strutturato fisicamente, dotato di notevole personalità e qualità tecniche. Tuttavia in nerazzurro sarebbe chiuso da Thuram, Lautaro, Bonny e probabilmente Lookman diventando di fatto la quinta punta e conseguentemente troverebbe molto poco spazio in campo.