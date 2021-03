L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Alberto Almici, difensore del Palermo:

«Ultimo stop per il Covid ha portato bene? Eravamo rimasti in 11 perché gli altri ragazzi erano stati colpiti dal Coronavirus, speriamo di poterci ripetere».





«Litigio con Kanoute? Quanto accaduto con Kanoute non è collegato a quanto successo con Boscaglia. Con Momo ci siamo chiariti e chiesto subito scusa alla squadra e alla società. In tanti anni di carriera non ero mai stato coinvolto in episodi del genere, però può capitare che succeda».

«Esonero Boscaglia? Quando le cose non vanno bene bisogna fare un mea culpa generale. Se ci ritroviamo in una posizione non soddisfacente vuol dire che qualcosa è stato sbagliato. Non mi aspettavo di trovarci in una situazione così difficile, soprattutto all’inizio. Dalle grandi difficoltà, però, possono nascere grandi opportunità, dobbiamo soltanto ragionare di partita in partita. Lo dissi dopo le prime cinque partite in cui racimolammo un punto, lo dico ora per queste ultime sette gare».