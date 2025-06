ALLEGRI RIABBRACCIA MORATA: a Milanello gli hanno ridato la sua vecchia maglia | L’annuncio

Il nuovo allenatore del Milan e l’attaccante si potrebbero presto ritrovare.

Il rapporto tra Massimiliano Allegri e Álvaro Morata va oltre il semplice legame tra allenatore e calciatore. I due si sono conosciuti nel 2014, quando l’attaccante spagnolo arrivò alla Juventus dal Real Madrid. Allegri credette fin da subito nelle sue qualità, dandogli spazio e responsabilità in momenti chiave. Morata, sotto la guida del tecnico livornese, trovò continuità e fiducia, diventando uno dei protagonisti nella corsa fino alla finale di Champions League del 2015.

Anche dopo la prima esperienza bianconera, il legame non si è mai interrotto. Quando Morata tornò a Torino nel 2020, fu proprio Allegri – nel suo secondo ciclo alla Juve – a volerlo ancora come punto di riferimento offensivo, nonostante le critiche e i momenti difficili. Tra i due si è sempre percepita una profonda stima reciproca: Allegri ha spesso difeso pubblicamente il giocatore, sottolineandone l’intelligenza tattica e la generosità, mentre Morata ha sempre parlato con affetto del tecnico, definendolo un mentore.

Fuori dal campo, la relazione è altrettanto solida. I due condividono valori simili legati alla famiglia, alla discrezione e al senso del dovere. Non è raro che si siano scambiati gesti di stima anche lontano dai riflettori, segno di un rapporto costruito su basi umane prima ancora che professionali.

In un calcio spesso segnato da rapporti fugaci, quello tra Allegri e Morata rappresenta un raro esempio di continuità, rispetto e affetto sincero. Una relazione che ha superato le barriere dei contratti, dei gol e delle stagioni.

Addio anticipato al Galatasaray?

Dopo appena quattro mesi dal suo arrivo in Turchia, Álvaro Morata potrebbe già salutare il Galatasaray. L’attaccante spagnolo, passato a gennaio dal Milan al club turco in prestito fino al 31 dicembre, starebbe valutando l’idea di interrompere anticipatamente l’esperienza. Secondo indiscrezioni, Morata avrebbe espresso il desiderio di cambiare aria già in estate. In caso di addio, potrebbe rientrare momentaneamente al Milan, prima di definire una nuova destinazione per il prosieguo della sua carriera.

Il suo malessere sembra avere radici più profonde di una semplice insoddisfazione professionale. Morata ha raccontato nel documentario “Morata: No sabies quién soy” prodotto da Movistar+, un periodo estremamente difficile della sua vita personale e psicologica. Le sue parole parlano di ansia, paure fisiche incontrollabili e una lotta interiore che l’ha segnato profondamente: «Avevo paura di addormentarmi e non svegliarmi più. Ero completamente fottuto».

Un viaggio interiore

L’attaccante ha voluto condividere apertamente le sue fragilità, nella speranza di essere d’aiuto ai più giovani: «Voglio che capiscano che a volte sono stato il mio peggior nemico». La sua testimonianza è un invito al dialogo, alla ricerca di aiuto professionale e all’importanza del supporto umano.

Ha ringraziato figure come Diego Simeone e Luis De la Fuente, che lo hanno sostenuto nei momenti più bui. Morata oggi combatte con gli strumenti che ha acquisito nel tempo, determinato a non farsi definire dalle difficoltà, ma dalla capacità di affrontarle.