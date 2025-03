“ALLEGRI INSIEME A THIAGO MOTTA”: contratto da 3 anni per farli lavorare assieme | Si ribalta completamente la storia

Notizia da non credere, che lascia a bocca aperta tutti i tifosi e gli appassionati: Thiago Motta e Max Allegri pronti a lavorare insieme.

Dopo l’addio di Max Allegri alla Juventus, arrivato in maniera a dir poco turbolenta a causa di quanto accaduto nella finale di Coppa Italia dello scorso anno, a Torino per sostituirlo è giunto Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano sarebbe dovuto essere una svolta importante nel modo di giocare della Vecchia Signora.

E invece le cose non sono andare propriamente così. Sia a livello di gioco che soprattutto di risultati, il club torinese non ha avuto alcun progresso, anzi, se vogliamo le cose sono addirittura peggiorate, tanto che qualche giorno fa la società ha deciso proprio di dare il benservito all’ex allenatore del Bologna. Al suo posto è arrivato Igor Tudor.

Tralasciando dunque i risultati e tutto ciò che è stato, tra Allegri e Motta ci sono delle differenze sostanziali a livello di visione. Lo dimostrano proprio i risultati, ma anche le parole rilasciate in passato dai due. Ed è per questa ragione che pensarli a lavorare insieme sembra una pura utopia. Eppure tutto ciò stava per accadere realmente.

Allegri insieme a Thiago Motta: arriva la clamorosa rivelazione

Come detto un’ipotesi del genere al momento è quasi fantascienza. Due allenatori affermati non hanno quasi mai lavorato insieme. In passato però le cose sarebbero potute andare diversamente. A rivelarlo è stato nei giorni scorsi Giovanni Galeone, ex allenatore e grande amico proprio di Allegri, che durante una lunga intervista ai microfoni di Il Corriere dello Sport ha parlato di questa possibilità.

“Lo sceicco del PSG telefonò pregandomi di convincerlo ad accettare il trasferimento in Ligue 1. Tre-quattro anni di contratto, Max avrebbe dovuto crescere Motta, che ai tempi allenava le giovanili dei parigini, e in seguito sarebbe stato promosso in prima squadra”.

Il secco rifiuto del tecnico

“Gli dissi: vai a Parigi, e vincerai tutto. Cosa rispose lui? ‘In Francia giocano scapoli e ammogliati’. Che gli vuoi dire?”.

Così ha spiegato Galeone la risposta di Allegri sulla possibilità di andare al PSG. Un rifiuto netto, che ha dunque precluso anche la possibilità di crescere Thiago Motta. Chissà se il futuro di uno dei due sarebbe stato diverso in caso di unione.