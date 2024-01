Allegri fa tabula rasa, doppia cessione sul gong | Non rientrano nei suoi piani

La Juventus si prepara, sotto indicazione di Allegri, alla doppia cessione. Il tecnico disposto a farne a meno

L’ultima settimana di calciomercato si apre con delle cessioni in casa Juventus. Due gli indiziati principali sulla lista dei dirigenti, con le valigie già praticamente in mano. Secondo quanto si apprende, lo stesso Massimiliano Allegri avrebbe dato il via libera definitivo per la cessione, e adesso si cercherà anche di colmare l’eventuale vuoto nei rispettivi reparti.

Due le trattative dunque che dovranno decollare in pochi giorni, con una di queste già praticamente chiusa e un’altra ancora nella sua fase embrionale. Importante però sarebbe stata l’indicazione arrivata dell’area tecnica. Al momento i due giocatori non rientrerebbero più nei piani di Allegri, e per questo “sacrificabili” già nel mercato di gennaio.

Qualora dovessero andare in porto entrambe le trattative, per due che erano stati punti fermi dell’allenatore toscano la scorsa stagione, la Vecchia Signora dovrà accelerare sul finale sul mercato in entrata, per non farsi trovare impreparata. Ma andiamo a vedere a che punto sono le trattative per i due calciatori in partenza dalla Juventus.

Mercato Juve, Allegri saluta due ex pupilli

Oltre che in entrata, la Juventus muove i primi passi in uscita. Dopo aver messo a posto la difesa infatti, la dirigenza starebbe tentando di piazzare due calciatori che stanno trovando poco spazio negli ultimi mesi. Stiamo parlando di Moise Kean e Fabio Miretti. L’attaccante ex Psg è pronto a volare a Madrid alla corte del cholo Simeone. Kean infatti partirà in prestito, e la trattativa con l’Atletico è ormai ai dettagli. Nelle prossime ore l’azzurro dovrebbe essere presentato dalla sua nuova squadra.

Capitolo a parte per Miretti. Il centrocampista infatti interessa al Monza, che starebbe tentando di portarlo via ai bianconeri. Prima però la società dovrà studiare un piano per un sostituto, preferibilmente a costo zero o poco più. Anche il Torino avrebbe fatto un sondaggio per il giovane. In entrambi i casi la richiesta sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.

Torna la suggestione Milinkovic Savic

E a proposito di mercato in entrata, in queste ore sarebbe tornato di moda dalle parti della Continassa il nome di Milinkovic Savic. L’ex Lazio, al momento all’Al-Hilal, avrebbe nostalgia del campionato italiano ma il suo non sarebbe certo un trasferimento economico.

L’operazione per portare il serbo a Torino potrebbe partire la prossima estate, visti i costi e l’altissimo ingaggio del centrocampista.