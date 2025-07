Allegri era il suo mentore, ma ora smette col calcio | Al Milan insieme hanno vinto tutto

Il tecnico livornese nella prima avventura rossonera ha lanciato tanti talenti e fatto le fortune del club. Uno di loro smette.

Massimiliano Allegri ha già allenato il Milan per un periodo significativo, dal 2010 al 2014. La sua prima esperienza in rossonero fu molto positiva, culminata con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2010-2011, al suo primo anno sulla panchina milanista, e una Supercoppa Italiana nel 2011.

In quel periodo, Allegri ha avuto a disposizione giocatori di grande calibro. Tra i più rappresentativi c’erano Zlatan Ibrahimović, Thiago Silva, Kevin-Prince Boateng, ma anche veterani come Alessandro Nesta e Gennaro Gattuso. Questi campioni hanno formato una squadra che ha saputo vincere e competere ad alti livelli.

Oggi, Allegri è tornato sulla panchina rossonera per una seconda avventura, con l’obiettivo chiaro di rilanciare il club. La società si aspetta che riporti il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo, puntando in primis a riconquistare un posto in Champions League.

Allegri si è detto fiducioso, riconoscendo che la squadra ha “valori tecnici e morali importanti”. Il suo ritorno mira a costruire una squadra solida e vincente, basandosi sia sui nuovi acquisti che sulla valorizzazione dei talenti già presenti.

Dove sono quei rossoneri oggi

Dei titolari del Milan che vinse lo Scudetto, molti hanno intrapreso percorsi diversi. Abbiati dopo il ritiro ha aperto una concessionaria di motociclette. Nesta è diventato allenatore. Gennaro Gattuso da un mese è CT della Nazionale, anche Seedorf fa il tecnico.

Tra i pochi che giocano ancora a livelli professionistici spicca Thiago Silva, che nonostante l’età avanzata continua a essere un pilastro difensivo. Dopo aver lasciato il Milan, ha giocato al Paris Saint-Germain e al Chelsea. Attualmente è tornato a giocare in Brasile, al Fluminense, dove a oltre 40 anni è stato tra i migliori difensori del Mondiale per Club.

Pato dice addio al calcio

Alexandre Pato ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio professionistico, dichiarando: “Non gioco più, ora vedo crescere mio figlio e sto con mia moglie”. L’ex attaccante del Milan ha rivelato che la decisione è maturata quando sua moglie Rebecca era incinta; in quel momento, la famiglia è diventata la sua priorità assoluta. Il figlio Benjamin, di appena un anno e mezzo, già calcia il pallone.

Pur mantenendo un’ottima forma fisica, allenandosi in palestra e giocando a tennis, Pato confessa di non sentire più il richiamo del campo. La sua ultima partita ufficiale risale a quasi due anni fa. Sebbene non escluda un futuro ruolo dirigenziale o di proprietario di club, il suo obiettivo primario ora è dedicarsi interamente alla sua famiglia.