Allegri è una furia | Un altro titolare in Premier League: “Hanno alzato l’offerta”

È in fermento il mercato dei rossoneri che stanno definendo alcune cessioni oltre a muoversi in entrata.

Il Milan, sotto la direzione sportiva di Igli Tare, ha avviato una fase cruciale di sfoltimento della rosa. La cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City ha portato nelle casse rossonere oltre 50 milioni. Questa operazione non solo genera liquidità, ma crea anche lo spazio necessario per i futuri rinforzi.

Tra i pezzi pregiati in uscita, spicca il nome di Theo Hernandez. Il terzino francese, valutato intorno ai 25/30 milioni di euro, è fortemente corteggiato da club come Al-Hilal. Il Milan è irremovibile sulla richiesta del costo del cartellino.

Anche Fikayo Tomori è sotto i riflettori. Il difensore inglese, già nel mirino della Juventus a gennaio, potrebbe essere sacrificato per generare liquidità. Data la mancata qualificazione alla Champions League per la prossima stagione, vendere nomi importanti è diventato un imperativo.

La situazione di Mike Maignan è da monitorare attentamente. Il portiere francese, con contratto in scadenza nel 2026, attira l’attenzione di Chelsea e Manchester United, con il Milan che valuta la sua cessione per circa 30 milioni di euro. Un’eventuale partenza di Maignan costringerebbe Tare a cercare un nuovo portiere di alto livello sul mercato.

Movimenti in entrata

Il Milan non è attivo solo sul fronte delle cessioni, ma sta operando con decision in vista della prossima stagione. Un primo colpo importante è già stato messo a segno con l’ufficialità di Samuele Ricci, il centrocampista proveniente dal Torino, che indosserà la maglia numero 4. Ricci è visto come un tassello fondamentale per dare equilibrio e regia al centrocampo di Massimiliano Allegri.

Parallelamente, il club rossonero è vicinissimo a un’altra operazione di grande prestigio: l’arrivo di Luka Modric. Il centrocampista croato, la cui trattativa è data per fatta, dovrebbe unirsi al Milan dopo gli impegni con il Real Madrid al Mondiale per Club. Inoltre, Jorge Mendes avrebbe proposto ai rossoneri Marco Asensio, attualmente e in uscita dal Paris Saint-Germain.

Anche Musah verso la Premier

Il Milan continua la sua opera di sfoltimento della rosa in vista della prossima stagione, e tra i nomi in uscita figura il centrocampista statunitense Yunus Musah. Dopo un iniziale interesse da parte del Napoli, è ora il Nottingham Forest a intensificare i contatti.

Il club rossonero si mostra pronto a trattare la cessione di Musah, che è stato osservato anche dal Wolverhampton. L’obiettivo principale del Milan è trovare un acquirente che garantisca al giocatore sia un’adeguata valorizzazione economica sia un minutaggio consistente.