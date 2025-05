Allarme Champions League, la finale è a rischio I “Abbiamo comprato il biglietto per niente”

Si avvicina il grande giorno della finale di Champions League e per alcuni tifosi scatta lo sconforto. Che cosa è successo.

Il cammino dell’Inter e del Paris Saint Germain nella Champions League 2024/2025 è stato ricco di emozioni e sfide avvincenti, soprattutto nella fase a eliminazione diretta che ha visto ergersi alcuni protagonisti come Frattesi per la milanese e Donnarumma per i parigini.

L’Inter ha chiuso il girone unico al quarto posto, distinguendosi per una difesa solida con un solo gol subito. Con questa posizione si è qualificato direttamente agli scontri diretti senza passare dal playoff. Nei turni a eliminazione diretta, ha superato il Feyenoord agli ottavi, il Bayern Monaco ai quarti e il Barcellona in semifinale, in una delle gare più epiche della storia del calcio recente.

Il PSG, dopo un girone complicato chiuso al 15esimo posto, ha trovato la sua forma migliore nella fase a eliminazione diretta. Ha eliminato il Liverpool agli ottavi, l’Aston Villa ai quarti e l’Arsenal in semifinale, grazie soprattutto a più prestazioni da migliore in campo del portierone della Nazionale Gigio Donnarumma.

Entrambe sono cariche e vogliono aggiungere il più importante trofeo continentale nella propria bacheca, si giocherà il 31 maggio a Monaco di Baviera.

Tifoserie pronte, come arriva l’Inter

La finale di Champions League Inter-PSG si disputa sabato 31 maggio, calcio d’inizio 21, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, stadio da circa 64 000 posti. La UEFA ha assegnato 18 000 biglietti a ciascuna tifoseria, così sugli spalti sono previsti almeno 36.000 sostenitori equamente divisi, più la quota neutrale.Il match sarà trasmesso gratuitamente su TV8.

Simone Inzaghi potrà contare quasi sull’intera rosa nerazzurra. Il capitano Lautaro Martínez ha smaltito l’elongazione muscolare che lo aveva fermato in campionato, mentre Pavard e Mkhitaryan hanno ripreso ad allenarsi in gruppo e figureranno tra i convocati. Restano da valutare solo le condizioni di Frattesi, ma sicuramente stringerà i denti.

Kvara rischio forfait?

Khvicha Kvaratskhelia ha destato qualche preoccupazione tra i tifosi del Paris Saint Germain dopo aver saltato la finale di Coppa di Francia contro il Reims a causa di un lieve malessere, descritto come un semplice mal di testa. Il tecnico Luis Enrique ha rassicurato tutti, spiegando che si è trattato di una precauzione.

Nonostante le rassicurazioni, alcuni fan hanno espresso la loro ansia sui social, temendo un’eventuale assenza del loro beniamino. Commenti come “Abbiamo comprato il biglietto della finale per niente” riflettono l’apprensione dei sostenitori, desiderosi di vedere Kvaratskhelia protagonista nella sfida decisiva. Tuttavia, le informazioni indicano che il giocatore sarà regolarmente in campo.