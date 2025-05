Alexander Arnold al posto di Theo Hernandez, decisione presa: ufficiale | Non ha rinnovato il contratto

Il duttile terzino inglese potrebbe prendere il posto nelle gerarchie di gradimento dell’esterno mancino rossonero.

Trent Alexander-Arnold è uno dei terzini più influenti del calcio moderno. Dotato di un destro raffinato, eccelle nei passaggi lunghi, nei cross precisi e nei calci piazzati. La sua visione di gioco e la capacità di creare occasioni lo rendono un regista aggiunto sulla fascia, spesso impiegato anche come centrocampista per sfruttare al meglio le sue qualità.

Il suo palmarès con il Liverpool è impressionante: ha vinto due Premier League, la Champions League, il Mondiale per club, la Supercoppa Europea, la FA Cup e due Coppe di Lega. A livello individuale, è stato inserito più volte nella PFA Team of the Year e ha stabilito il record di assist per un difensore nella Premier League.

Alexander-Arnold ha annunciato la sua partenza dal Liverpool al termine della stagione, dopo oltre 20 anni nel club. Sebbene non sia stato ancora ufficializzato, è probabile un suo trasferimento in un campionato diverso dalla Premier League, considerando che il giocatore ha la volontà di cimentarsi in una nuova avventura.

Theo e il rinnovo col Milan

La trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan è attualmente in una fase di stallo. Il terzino francese, il cui contratto scade nel 2026, percepisce attualmente 4,5 milioni di euro netti a stagione. Secondo alcune fonti, avrebbe richiesto un aumento a 8 milioni, cifra che il Milan considera fuori portata.

L’agente del giocatore ha smentito tali richieste, indicando una cifra più vicina ai 6,5 milioni. Nonostante le difficoltà, Theo ha manifestato la volontà di rimanere in rossonero, e il club ha mostrato apertura a un prolungamento fino al 2029 con un ingaggio tra i 6 e i 6,5 milioni annui. Il Milan dovrà quindi decidere se accettare le richieste del giocatore o considerare una sua cessione nella prossima finestra di mercato.

Alexander-Arnold o Theo

Il Real Madrid aveva mostrato interesse per Theo Hernandez. Tuttavia, l’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina dei Blancos ha portato a un cambiamento nelle priorità di mercato. Il nuovo allenatore ha espresso la volontà di implementare un sistema con cinque difensori, cercando profili specifici per i ruoli di esterni. In questo contesto, l’attenzione si è spostata su Trent Alexander-Arnold, in uscita dal Liverpool.

La possibile acquisizione di Alexander-Arnold potrebbe portare il Real Madrid a ridurre l’interesse per Theo Hernandez. Sebbene Theo abbia già militato nel club spagnolo dal 2017 al 2019, il suo ruolo naturale di terzino sinistro potrebbe non essere prioritario nel nuovo schema tattico di Xabi Alonso.