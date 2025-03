“Alcolici, droghe: non mi bastavano mai”: re all’Inter, titolare in Nazionale e poi… il tunnel senza fine | Una vita distrutta

Una carriera e una vita distrutta quella di questo ex calciatore interista, che a causa di alcol e droga si è praticamente rovinato.

Il mondo del calcio è spesso associato a fama, denaro e gloria, ma per alcuni giocatori il successo si trasforma in un incubo. La pressione, le aspettative e le difficoltà personali possono spingere alcuni atleti nel tunnel dell’alcol e della droga, compromettendo le loro carriere e, in alcuni casi, le loro vite.

Uno dei casi più noti è quello di Diego Armando Maradona, un talento straordinario ma segnato dalla dipendenza dalla cocaina, che ha influenzato il suo rendimento in campo e la sua vita privata. Anche Paul Gascoigne, leggenda del calcio inglese, ha combattuto per anni con l’alcolismo, affrontando numerosi ricoveri e problemi legali. Adriano, ex attaccante dell’Inter, ha visto la sua carriera crollare a causa di una vita sregolata e dell’abuso di alcol.

Un altro calciatore che ha vestito la maglia della Beneamata però qualche tempo fa ha confessato di essere stato dipendente sia dagli alcolici che dalle droghe. Una situazione terribile dunque, che ha ovviamente mandato a monte tutta la sua vita in maniera quasi irrimediabile.

Dall’Inter alle dipendenze

Di sicuro i tifosi interisti, ma anche gli appassionati di Serie A, si ricorderanno di Andy van der Meyde. Con la Beneamata ha giocato per due anni, riuscendo a vincere una Coppa Italia, e per un lungo periodo di tempo era anche titolare nella nazionale olandese.

Poi all’improvviso la luce si è spenta. Tra la pressione e qualche problema familiare il giocatore conosce alcol e droga, e ne diventa dipendente. Ed è stato proprio lui qualche mese fa ai microfoni di Amazon Prime Video a confessare tutto a distanza di diversi anni.

”L’alcol non mi è più bastato”

”Vivevo a Liverpool e uscivamo giovedì, venerdì, sabato, domenica. E bevevamo parecchio. e la soddisfazione non era mai abbastanza. Quando l’alcol non mi è più bastato, ho iniziato con la droga. Cocaina…”.

Così ha parlato Andy van der Meyde, spiegando questa triste fase della sua vita, risalente ai tempi di quando militava nell’Everton. Un periodo buio dunque a dir poco, dal quale però per fortuna sembra esserne uscito in maniera definitiva.