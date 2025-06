ALBERTO GILARDINO SARÀ IL NUOVO ALLENATORE: la risoluzione è tempestiva | Firma, presentazione e mercato su misura

L’ex allenatore del Genoa potrebbe presto tornare su una panchina di Serie A.

Alberto Gilardino ha vissuto una crescita costante sulla panchina del Genoa, affermandosi come uno degli allenatori italiani emergenti più interessanti. Dopo aver iniziato nella Primavera del Grifone, è stato promosso in prima squadra a dicembre 2022, in un momento delicato per il club, impegnato nella rincorsa alla promozione in Serie A. Il suo arrivo ha dato nuova linfa all’ambiente e ha segnato una svolta importante.

Con un gioco solido, organizzato e pragmatico, Gilardino ha condotto il Genoa alla promozione diretta in Serie A al termine della stagione 2022-23. La sua capacità di valorizzare il gruppo, puntando su un mix di esperienza e giovani talenti, è stata decisiva. Ha saputo gestire la pressione di una piazza esigente e trasformare una squadra in cerca di identità in un gruppo compatto e competitivo.

Nella stagione 2023-24 in Serie A, Gilardino ha guidato il Genoa con equilibrio e concretezza, ottenendo una salvezza tranquilla e alcune vittorie di prestigio. Il suo lavoro è stato apprezzato non solo per i risultati, ma anche per la mentalità trasmessa alla squadra, sempre ben messa in campo e combattiva fino all’ultimo minuto.

Nell’ultima stagione è stato esonerato, forse ingiustamente, ma ora Gilardino è pronto a ripartire da un progetto ambizioso e diversi club di Serie A si stanno interessando a lui. Il suo è stato un buon lavoro al Genoa.

Contatto positivo, attesa per la scelta

Gilardino è tra i nomi più caldi per la panchina del Pisa, neo-promosso in Serie A. Un primo contatto c’è stato e i riscontri sono stati positivi, anche se non si è ancora arrivati a una decisione definitiva. Il tecnico del Genoa, reduce da un’esperienza convincente, è considerato uno dei profili ideali per guidare la squadra toscana nella nuova avventura nella massima serie. La dirigenza del Pisa si prenderà ancora qualche ora per sciogliere le ultime riserve e arrivare al via libera finale.

Nel frattempo, Gilardino figura anche nella lista del Parma, ma senza che ci siano stati incontri concreti finora. Il Pisa, invece, ha valutato anche profili internazionali come Mark van Bommel e Mario Frick, ma la candidatura di Gilardino ha guadagnato terreno per la sua conoscenza del campionato italiano e la sua capacità di lavorare con gruppi giovani.

Strategie di mercato e prospettive future

Parallelamente alla scelta dell’allenatore, il Pisa continua a muoversi sul mercato. In attacco piace Antonio Sanabria, profilo esperto per rafforzare il reparto offensivo in vista della Serie A. Sull’esterno, il nome in cima alla lista è quello di Alessio Zerbin, che garantirebbe qualità e profondità sulla fascia.

L’approdo di Gilardino potrebbe rappresentare non solo una soluzione solida in panchina, ma anche un fattore di attrattiva per nuovi innesti. La sensazione è che il club toscano stia costruendo con attenzione un progetto ambizioso e strutturato.