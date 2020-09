La prima giornata di Serie C si giocherà regolarmente. Secondo quanto riportato da “TuttoC.com” l’intesa raggiunta tra Aic e Lega Pro verte sull’aumento delle liste dei calciatori da 22 a 24. Ad oggi si tornerà in campo con le regole attuali, quindi liste a 22. Nella prossima settimana, l’assemblea dei club di Serie C dovrà ratificare la novità delle liste a 24 più un calciatore classe 2001.