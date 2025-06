ADESSO SI FA SUL SERIO: Marco Verratti in Italia a parametro zero | Maglia numero 10 e centrocampo tutto suo

Si potrebbe presto aprire un nuovo capitolo della carriera di Verratti.

Marco Verratti ha vissuto una svolta importante nella sua carriera con il trasferimento dall’Europeo calcio di élite al campionato qatariota. Dopo undici stagioni al Paris Saint-Germain, dove ha vinto numerosi titoli nazionali e disputato una finale di Champions League, il centrocampista abruzzese ha lasciato il calcio europeo nell’estate 2023 per approdare all’Al-Arabi, in Qatar. Una scelta che ha segnato un punto di svolta, alimentando il dibattito sulle ambizioni sportive e sul suo futuro in Nazionale.

Nel PSG, Verratti è stato un perno del centrocampo, apprezzato per la sua visione di gioco, il controllo nello stretto e l’intelligenza tattica. Nonostante qualche limite fisico e diversi infortuni, è stato protagonista in una delle squadre più ambiziose d’Europa, giocando accanto a fuoriclasse come Messi, Neymar e Mbappé. Tuttavia, la mancanza di un successo europeo con il club parigino ha rappresentato una piccola ombra in un percorso comunque ricco di successi.

Il trasferimento in Qatar ha inevitabilmente avuto ripercussioni sul suo rapporto con la Nazionale italiana. Il ct Spalletti, nel processo di rinnovamento dell’Italia, ha scelto di non convocarlo più, puntando su profili più giovani e su calciatori attivi nei campionati europei di vertice. Una decisione comprensibile, ma che ha fatto discutere, viste le qualità tecniche indiscusse di Verratti.

Nonostante l’uscita dai radar della Nazionale, Verratti rimane uno dei centrocampisti più talentuosi della sua generazione. La sua esperienza all’estero prosegue lontano dai riflettori, ma la porta di un ritorno in azzurro – almeno simbolico – potrebbe non essere del tutto chiusa.

Il ritorno alle origini

Verratti, dopo l’esperienza in Qatar con l’Al-Arabi, potrebbe compiere un suggestivo ritorno al punto di partenza della sua carriera: il Pescara. Il centrocampista abruzzese è infatti uno dei soci della società biancazzurra e, con la stagione in Medio Oriente ormai agli sgoccioli, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un suo ritorno anche in campo con la maglia del Delfino. Una scelta dal forte valore simbolico, che riporterebbe a casa un figlio illustre in un momento cruciale per il club.

Il legame tra Verratti e Pescara non si è mai spezzato. Lì è cresciuto, si è affermato giovanissimo sotto la guida di Zeman e ha conquistato la Serie A prima di spiccare il volo verso Parigi. Tornare a giocare per la squadra della sua città sarebbe una chiusura del cerchio dal sapore romantico, ma anche una spinta concreta per il progetto sportivo di rilancio del club.

Una nuova fase

Oltre alla possibilità di rivederlo in campo, c’è chi ipotizza un futuro da dirigente per Verratti. La sua esperienza internazionale, unita alla profonda conoscenza dell’ambiente pescarese, lo renderebbe una figura ideale per contribuire alla crescita del club anche fuori dal rettangolo di gioco. Un doppio ruolo – giocatore e dirigente – che potrebbe trasformarlo nel vero punto di riferimento della nuova era biancazzurra.

Se dovesse concretizzarsi, il ritorno di Verratti al Pescara non sarebbe solo una scelta sentimentale, ma un segnale forte di progettualità. Un campione che torna alle origini per costruire qualcosa di duraturo: un’idea che scalda il cuore dei tifosi e accende le ambizioni della società.