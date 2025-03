ADDIO ALLA NAZIONALE ITALIANA: “Ho accettato un’altra convocazione” | Dopo 40 partite con gli azzurrini si è stufato

Doccia fredda a Coverciano: il calciatore, che ha giocato anche con l’Under 21 azzurra per diverso tempo, ha deciso di accettare la chiamata di un’altra selezione.

L’Italia è senza alcun dubbio una delle nazionali di calcio più prestigiose e di successo al mondo. Con i quattro titoli di Coppa del Mondo e i due Europei in bacheca, gli azzurri si sono costantemente affermati come una potenza nel calcio internazionale e una delle squadre da battere.

Nonostante nel corso degli ultimi anni le cose non siano andate per il meglio, quella italiana è sempre una delle selezioni più temute al mondo. E chiaramente la maglia azzurra è tanto desiderata dai calciatori nati nel bel paese, e non solo, visti i tanti oriundi che decidono di sposarla sebbene abbiano ben altre radici.

Qualcuno però non è dello stesso avviso. Proprio in questa settimana dove la nostra nazionale è impegnata nel doppio confronto con la Germania, è arrivata una notizia a dir poco clamorosa in quel di Coverciano. Un calciatore, dopo aver giocato 40 partite con l’Under 21 del ben paese, ha detto addio ai quattro volte campioni del mondo, accettando la convocazione di un altro paese.

Addio definitivo alla nazionale azzurra

”Due anni fa Erick Thohir mi ha contattato tramite una videochiamata dove si è presentato e mi ha parlato della possibilità di giocare per l’Indonesia presentandomi il progetto. Adesso ho ritenuto fosse il momento e il periodo giusto, quindi ho accettato“.

Con queste parole rilasciate nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Goal Indonesia, Emil Audero ha annunciato di aver accettato la chiamata della nazionale indonesiana. Una scelta che a questo punto fa svanire ogni possibilità di essere convocato per l’Italia, nonostante nel corso degli anni passati abbia giocato più di 40 partite con l’Under 21.

Inizia un nuovo capitolo

Audero, il cui padre è appunto indonesiano, in passato aveva deciso di sposare il progetto azzurro, giocando come detto nell’Under 21 e, viste le sue ottime doti, sperando in futuro di giocare per la nazionale maggiore.

L’estremo difensore però non è mai esploso in maniera definitiva, tanto che ora gioca in Serie B al Palermo, e di conseguenza ha capito che la tanto attesa chiamata non sarebbe più arrivata. Ora per lui inizia un nuovo capitolo.