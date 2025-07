Addio Acerbi? C’E’ LA JUVENTUS | “Scambio” clamoroso in difesa: è la trattativa dell’estate

Il mercato sta entrando nel video e non mancano gli intrecci tra le big del nostro campionato. Duello per un centrale.

L’Inter sta dimostrando una grande attività sul mercato estivo, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro ha già messo a segno colpi importanti, cercando profili funzionali al progetto tecnico.

Tra i nuovi acquisti già ufficializzati figurano Sucic, talentuoso centrocampista proveniente dalla Dinamo Zagabria, Luis Henrique, esterno dall’Olympique Marsiglia, e Ange-Yoan Bonny, attaccante francese arrivato dal Parma. Questi innesti mostrano la volontà dell’Inter di combinare esperienza e gioventù.

Per il centrocampo, l’attenzione della dirigenza interista si concentra su profili di qualità. Tra i nomi caldi ci sono Ederson dell’Atalanta, che garantirebbe fisicità e inserimenti, e Nicolò Rovella, mediano dalle spiccate doti di regia e visione di gioco. Per la difesa, invece, una nuova pista che sta prendendo piede è quella che porta a David Hancko, difensore slovacco del Feyenoord.

L’attacco sarà sicuramente oggetto di ulteriori movimenti, con l’arrivo di almeno una nuova punta. Tra i nomi che piacciono spiccano Rasmus Højlund, giovane e potente centravanti del Manchester United, e Giuliano Simeone, attaccante argentino che ha mostrato buone qualità e potrebbe essere una scommessa interessante.

Movimenti in uscita

L’Inter, oltre ad acquistare, sta lavorando attivamente anche sul fronte delle cessioni per sfoltire la rosa. Tajon Buchanan è vicino al Sassuolo. Davide Frattesi piace all’Atletico Madrid, che sta spingendo per il centrocampista, mentre il giovane Sebastiano Esposito è un obiettivo concreto della Fiorentina, con l’Inter che valuta il suo cartellino intorno ai 7-8 milioni.

Valentin Carboni si trasferirà al Genoa con la formula del prestito secco. Per quanto riguarda le uscite di rilievo, il Galatasaray ha mostrato interesse per Yann Sommer, per l’Inter il portiere svizzero non è incedibile, anche se difficilmente lo lascerà partire senza un indennizzo. Sul fronte Hakan Calhanoglu, sempre con il Galatasaray, non ci sono stati progressi nella trattativa.

Se Acerbi va via intreccio con la Juve

Francesco Acerbi potrebbe lasciare l’Inter quest’estate. Questa mossa rientra nel progetto di ringiovanimento della difesa voluto dalla proprietà Oaktree e da Christian Chivu. L’obiettivo è puntare su talenti giovani come Giovanni Leoni del Parma, per il quale potrebbero servire oltre 30 milioni. Sembra che il ballottaggio per lasciare Milano sia tra Acerbi e de Vrij.

La possibile partenza di Acerbi potrebbe avere ripercussioni anche sui piani della Juventus, che aveva messo nel mirino proprio il giovane centrale dei ducali. Il sacrificio di Acerbi, pensato dall’Inter per far spazio ai giovani e alleggerire la lista Champions “over 22”, significherebbe un duello tra Juve e Inter per Leoni.