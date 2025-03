“ACCORDO TROVATO CON OSIMHEN”: a marzo hanno già chiuso la trattativa | Clausola rescissoria pagata e stipendio da 10 milioni

Annuncio assurdo sul futuro del bomber nigeriano: il club ha pagato già la clausola rescissoria e non vede l’ora di accoglierlo in rosa.

Siamo ormai entrati in un periodo dove il calcio giocato arriva ad un vero e proprio crocevia. Tra marzo ed aprile infatti sia i campionati che le varie coppe entrano nella loro fase clou. Allo stesso tempo poi si decidono anche i destini delle squadre, degli allenatori e dei calciatori.

Al contrario invece in questo momento è difficile sentire parlare le società di mercato. Eppure ai piani alti delle varie dirigenze si lavora sottotraccia per concludere gli affari da ufficializzare poi in estate. Ad esempio il Napoli ha tante cose in tal proposito da fare. Dal trovare un sostituto di Kvaratskhelia a rafforzare la rosa anche negli altri reparti, senza poi dimenticarsi dell’obbligo di trovare una sistemazione a Victor Osimhen.

Ed è proprio per quanto riguarda il futuro del centravanti africano che nelle scorse ore sono arrivate delle novità a dir poco clamorose. Un club ha infatti già trovato l’accordo con lo stesso calciatore, e ha pagato la clausola rescissoria al Napoli.

Osimhen, fine della telenovela

Il trasferimento in prestito al Galatasaray in estate aveva lasciato aperte diverse porte per il futuro del giocatore ex Lille. E le voci per il suo futuro sono state parecchie. Si è parlato addirittura della Juve, poi di un interesse del PSG, senza dimenticarsi della sempre presente corta spietata dell’Arabia.

La pista più calda però riguarda di sicuro la Premier League, dove diversi club lo hanno messo sul proprio taccuino come rinforzo ideale per il reparto offensivo. E proprio da questo campionato una società in particolare sembra aver già chiuso per il suo acquisto.

Tutto fatto, pagata la clausola di Osimhen

Una delle squadre a cui il centravanti nigeriano piace maggiormente è l’Arsenal, da tempo alla ricerca di una punta. E a quanto pare proprio il club di Londra ha già trovato tutti gli accordi per portare a disposizione di Mikel Arteta il nigeriano.

Stando a quanto riportato da calciomercatonews.com, ”Secondo i media nigeriani i Gunners e il Napoli avrebbero già trovato un accordo”. Voci per il momento, ma la cosa certa è che l’Arsenal fa sul serio.