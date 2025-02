“ACCORDO TROVATO COL MANCHESTER CITY”: Giuntoli in riunione fino alle 2 del mattino | Manca solo l’ufficialità

Bomba di mercato incredibile con il ds bianconero che ha trovato ormai l’accordo con i Citizens: a breve arriverà anche l’annuncio.

La Juve, dopo un periodo di crisi, spera di aver voltato pagina con il successo ottenuto in casa contro l’Empoli. Sebbene anche nel match di domenica si siano visti i soliti limiti, questa vittoria potrebbe aver dato la scossa sia alla squadra che a tutto l’ambiente. Adesso dunque sarà importante continuare a lavorare in questo senso, e appunto cercare di dare continuità di risultati.

Intanto però ai piani alti della Continassa si continua a lavorare sul mercato. Sebbene la sessione di gennaio si sia ormai conclusa, il ds Cristiano Giuntoli sta iniziando a mettere a punto i tasselli in vista della prossima estate, dove ci saranno ancora tanti movimenti sia in entrata che in uscita.

E proprio a tal proposito nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità. A quanto pare il dirigente bianconero avrebbe trovato un accordo immediato con il Manchester City dopo una riunione lunghissima durata fino alle due del mattino. L’intesa dunque c’è e a breve ci sarà anche la clamorosa ufficialità.

Juve-City, è tutto fatto

Voci e indiscrezioni durante le finestre di trasferimenti sono all’ordine del giorno. La Juventus, che ha cambiato tanto, sia in estate che in questo gennaio, è stata ovviamente una delle squadre di cui si è parlato di più. Tra le trattative andate in porto, quelle fallite e quelle mai iniziate, ce n’è stata una che più delle altre ha scosso il mondo bianconero.

Si è parlato tanto infatti del forte interesse del Manchester City nei confronti di Andrea Cambiaso. Il terzino piace tanto a Guardiola, che era propenso a mettere sul piatto una somma importantissima. A gennaio però non se n’è fatto nulla. Tuttavia in vista di giugno le due parti sembrerebbero avere già un accordo totale.

Annuncio imminente

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, la Juventus e il club di Manchester avrebbero già trovato un accordo per la prossima estate che vedrà Andrea Cambiaso volare alla corte di Pep Guardiola.

Cifre e dettagli infatti sono stati stabiliti, e l’ufficialità verrà data nei prossimi mesi, o magari proprio al termine della stagione. Un duro colpo dunque per i tifosi juventini, che vedevano nel terzino un elemento chiave per il futuro.