Accordo totale: Conte torna alla Juve I Intesa prima dello scudetto: pronta la lista collaboratori e mercato

Dopo lo Scudetto al Napoli il tecnico salentino sarebbe pronto a rilanciare anche la Juventus: parti sempre più vicine.

La stagione del Napoli è stata una delle più straordinarie nella storia del club. Dopo un deludente decimo posto l’anno precedente, l’arrivo di Antonio Conte ha segnato una svolta decisiva. Il tecnico salentino ha ricostruito la squadra, puntando su solidità difensiva e intensità fisica.

Il campionato è stato caratterizzato da un serrato duello con l’Inter di Simone Inzaghi. Le due squadre sono rimaste appaiate al vertice della classifica, mantenendo un equilibrio che ha reso il torneo avvincente fino alla fine. Il Napoli è stato bravo ad approfittare di alcuni passi falsi dei nerazzurri nell’ultimo scorcio di stagione.

La svolta è arrivata all’ultima giornata: il Napoli ha sconfitto il Cagliari 2-0 al Maradona, con reti di McTominay e Lukaku, mentre l’Inter ha vinto a Como ma non è riuscita a colmare il punto di distacco. Con 82 punti contro gli 81 dei rivali, gli azzurri hanno conquistato il quarto Scudetto della loro storia.

Questo trionfo ha consacrato Antonio Conte come il primo allenatore a vincere il campionato italiano con tre squadre diverse: Juventus, Inter e Napoli. Il successo ha riportato entusiasmo tra i tifosi partenopei, che hanno celebrato con passione e orgoglio una vittoria tanto attesa.

Napoli e l’enigma panchina

Antonio Conte, nonostante abbia guidato il Napoli alla conquista del quarto scudetto della sua storia, ha lasciato intendere la possibilità di un addio. Il tecnico salentino ha dichiarato: “In questi 8 mesi ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare”. Queste parole, insieme a tensioni con la dirigenza riguardo al mercato e alle strutture, hanno alimentato i dubbi sulla sua permanenza.

In caso di separazione, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato Massimiliano Allegri come possibile sostituto. Allegri, attualmente senza incarico, ha un buon rapporto con il direttore sportivo Giovanni Manna, con cui ha collaborato alla Juventus.

Juve: Conte e mercato oculato

Secondo quanto riportato da“La Gazzetta dello Sport”, Antonio Conte è il principale candidato per la panchina della Juventus. La trattativa è in corso, ma la sensazione è che le parti si avvicineranno sempre di più arrivando ad un accordo, nonostante il tentativo del club campano di trattenere il tecnico salentino.

Nel frattempo, la Juventus sta pianificando un mercato ambizioso sotto la guida del direttore Cristiano Giuntoli. I sogni per la rosa della prossima stagione includono il centravanti Victor Osimhen, per il quale bisognerebbe trovare un accordo proprio col Napoli e non sarà facile, e il centrocampista Sandro Tonali del Newcastle. Piacciono anche altri profili come David, Gyökeres, Ndoye e Retegui.