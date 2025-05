ACCORDO A MEZZANOTTE IN PUNTO: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore | Firma, presentazione e primo allenamento aperto ai tifosi

Nuova avventura all’orizzonte per il giovane allenatore Daniele De Rossi,alla ricerca di un rilancio.

Daniele De Rossi ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2022, dopo aver lasciato un’impronta indelebile da calciatore con la Roma e la Nazionale italiana. Dopo alcune esperienze nello staff tecnico della Nazionale guidata da Roberto Mancini, ha deciso di mettersi alla prova in prima persona, accettando l’incarico di allenatore della SPAL.

Nonostante le buone intenzioni e il carisma che lo accompagnava, l’esperienza a Ferrara si è rivelata breve e complicata. De Rossi è stato esonerato dopo pochi mesi per risultati deludenti, ma ha mantenuto una reputazione positiva per il suo impegno, la serietà e la capacità di comunicazione con la squadra e i media.

Nel 2024 arriva la grande occasione: la Roma, la squadra della sua vita, lo richiama come allenatore dopo l’esonero di José Mourinho. De Rossi prende in mano la squadra con entusiasmo e umiltà, ottenendo da subito la fiducia della piazza e un miglioramento del rendimento in campo. La sua gestione è apprezzata per la capacità di motivare i giocatori e per l’equilibrio tattico mostrato in partite chiave.

La giovane carriera di De Rossi come allenatore è solo agli inizi, ma ha già dimostrato carattere, idee chiare e un forte legame con l’ambiente giallorosso. La sua evoluzione resta sotto i riflettori, con la possibilità concreta di diventare uno dei tecnici italiani più interessanti della nuova generazione.

Un ritorno carico di simbolismo

Il Boca Juniors è pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia affidando la guida tecnica della squadra a De Rossi. L’ex centrocampista della Roma, che ha concluso la sua carriera da calciatore proprio con la maglia degli Xeneizes nel 2020, è ora vicinissimo a tornare a Buenos Aires, ma stavolta con il ruolo di allenatore. La dirigenza argentina vede in lui non solo un profilo emergente della panchina, ma anche un uomo che conosce già il peso e il valore simbolico del club.

Il possibile approdo di De Rossi rappresenterebbe la chiusura di un cerchio emozionante: dal breve ma intenso periodo da giocatore a una sfida ben più impegnativa e duratura da tecnico. In Argentina, De Rossi lasciò il segno per la sua professionalità e il rispetto mostrato verso la cultura del club e dei tifosi. Quel legame emotivo mai realmente spezzato potrebbe ora trasformarsi in una nuova missione, con l’obiettivo di riportare il Boca a livelli d’eccellenza sul piano nazionale e continentale.

Un’occasione per rilanciarsi

Reduce da un’esperienza alla guida della Roma, De Rossi ha dimostrato di avere carattere, idee e carisma per gestire un grande spogliatoio. L’opportunità di allenare il Boca rappresenterebbe per lui non solo un ritorno affettivo, ma anche una prova di maturità e ambizione. Sarebbe il primo vero banco di prova internazionale, in un contesto esigente e passionale come quello argentino.

Per il Boca, invece, puntare su De Rossi significherebbe abbracciare una visione moderna, ma profondamente connessa alla propria identità. Il fascino di un ex giocatore diventato leader in panchina, unito alla voglia di innovare senza rinunciare alla mistica del club, rende questa possibile unione carica di aspettative e significati.