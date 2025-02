ABBIAMO PRESO SERGIO RAMOS: lunedì le visite mediche e la firma | Mercato salvato all’ultimo minuto

Affare fatto, trattativa definita e visite mediche già fissate: preso Sergio Ramos, il club risolve così l’emergenza difensore.

Il calciomercato, in ogni sua sessione, riserva botti e sorprese e anche la finestra di gennaio 2025 non ha lasciato a desiderare sotto questo aspetto. Non sono mancati i colpi last minute, utili a regalare un ultimo tassello al proprio allenatore, nella speranza che possa permettergli di affrontare la seconda metà di stagione con convinzioni ancora più solide.

D’altro canto, la parentesi invernale di trattative serve proprio a intervenire in quei reparti che hanno mostrato maggiori carenze, legate a una rosa troppo corta o ad alcuni infortuni inattesi. Questi ultimi, spesso, si trasformano in lungodegenze vere e proprie (vedi i casi Bremer e Cabal), stravolgendo completamente progetti tattici e idee di gioco del tecnico.

Per irrobustire la difesa, solitamente, si punta su profili d’esperienza e di spessore a livello internazionale. Non sono sempre facilmente reperibili, ma, quando si palesano, sono paragonabili ad autentiche opportunità da cogliere. Rientra in questo novero (e non potrebbe essere altrimenti) Sergio Ramos, giocatore dal palmarès faraonico.

L’ex Real Madrid, rimasto svincolato dopo la sua avventura con la maglia del Siviglia, ha finalmente trovato squadra ed è pronto a mettersi a disposizione per aiutarla tanto in campionato, quanto in estate con il Mondiale per Club. Una competizione a cui la società intende approcciarsi con grande serietà, per giocarsela fino in fondo e provare a regalarsi una soddisfazione priva di eguali.

Super acquisto in difesa: per rinforzare il reparto arriva Sergio Ramos

La trattativa è stata rapida e si è tramutata in una fumata bianca proprio sul gong del calciomercato invernale. I tifosi hanno accolto con entusiasmo l’arrivo dell’ex nazionale spagnolo, in quanto – in un momento cruciale come questo – poter contare sulla sua leadership e sulle sue doti difensive rappresenta un incredibile valore aggiunto.

Il contratto che legherà Sergio Ramos al suo nuovo club avrà una durata di dodici mesi. Un accordo annuale, di fatto, vista l’età anagrafica non più verdissima del campione del mondo (vinse i Mondiali in Sudafrica nel 2010, ndr). Le parti si ritroveranno prima della sua scadenza per capire se ci siano margini per un eventuale prolungamento.

Preso Sergio Ramos: colpaccio proprio sulla sirena del calciomercato invernale

L’iberico vestirà la maglia dei Rayados di Monterrey: lo si legge sulle colonne del quotidiano “Súper Deportivo”, secondo cui mancherebbero soltanto le visite mediche prima di assistere alla firma del contratto da parte di Sergio Ramos e alla diffusione del comunicato stampa ufficiale.

Inizialmente le richieste economiche del difensore avevano imposto un rallentamento alla trattativa: nelle ultime ore, invece, sarebbe stata trovata una quadra che avrebbe avvicinato definitivamente le parti.