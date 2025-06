ABBIAMO BLOCCATO DONNARUMMA: scambio chiuso al Mondiale | Il ritorno in serie A era solo questione di tempo

Il portierone della Nazionale, fresco di vittoria della Champions, potrebbe tornare in A nel prossimo futuro.

Il mercato portieri in Serie A sta vivendo una vera e propria girandola: l’Atalanta vorrebbe trattenere Carnesecchi che però piace al Manchester United e per 40 milioni potrebbe partire, in quel caso punterebbe su Caprile che dovrebbe lasciare Napoli e riscattato dal Cagliari ma fare ancora le valigie direzione Bergamo. All’Inter, Sommer resta inamovibile tra i pali, con Martinez a fargli ancora da vice.

Al Milan, per Maignan si parla ancora di rinnovo, ma si valutano possibile offerte dalla Premier, Chelsea in primis, in caso di cessione. Piacciono anche Mattia Perin della Juventus che Allegri conosce bene e Mile Svilar della Roma che riceverebbe i galloni da titolare se il francese effettivamente lascerà San Siro.

Il Napoli conferma Alex Meret e a breve potrebbe arrivare il rinnovo del suo contratto, ma la società sta cercando un vice. Non sarà quasi certamente Caprile, che ha molto mercato, piace Suzuki del Parma.

In casa Lazio, resta ancora in ballo il possibile ballottaggio tra Provedel e Mandas. Non è da escludere che il primo possa andare via, piace soprattutto alla Juventus, e che il greco diventi ufficialmente il titolare della nuova era Sarri.

Stagione super per Donnarumma

Gianluigi Donnarumma, arrivato al PSG nel luglio 2021 con un contratto quinquennale, è attualmente legato al club parigino fino al 30 giugno 2026, con uno stipendio lordo stimato di circa 12 milioni a stagione. Il portiere italiano è stato premiato come Miglior Portiere della Ligue 1 e inserito nella formazione ideale della Champions 2024/25.

Lo scorso 31 maggio Donnarumma ha sollevato la Champions League, contribuendo al trionfo del PSG con la vittoria per 5‑0 nell’Allianz Arena contro l’Inter. Nonostante l’attuale contratto scada nel 2026, le trattative per il rinnovo restano in corso, ma non c’è ancora una fumata bianca attesa a breve.

Donnarumma può tornare in Italia?

La Juventus pensa ancora tanto a Gianluigi Donnarumma. Con la riconferma di Igor Tudor i bianconeri cercano di definire la propria strategia. La situazione attuale vede Mattia Perin in uscita, con il Milan come possibile destinazione per ricongiungersi con Massimiliano Allegri, e l’interesse di Como e Monza.

Anche la posizione di Michele Di Gregorio è incerta, in caso di un assalto del Manchester City. Questa potenziale doppia partenza spinge la Juventus a considerare l’ingaggio di due nuovi portieri, e Donnarumma resta il nome in cima alla lista. Ad oggi la volontà di Gigio è restare a Parigi, ma le vie del mercato sono infinite…