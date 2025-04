Abbiamo bisogno di te, aiutaci: Walter Sabatini torna per la missione Serie A | Al mercato ci pensa lui

Walter Sabatini pronto a rimettersi in gioco ed a ritornare in pista, aiuterà il club per la missione Serie A

Da quasi un anno non è legato contrattualmente a nessuna squadra. La sua ultima esperienza è stata alla Salernitana dove, la passata stagione, non è riuscito ad evitare la retrocessione dei campani in cadetteria.

Dal 14 giugno 2024 Walter Sabatini rientra, di diritto, nella lista dei direttori sportivi svincolati di lusso. Il dirigente di lasciare il mondo del calcio non ne vuole assolutamente sapere.

Anzi, il suo obiettivo è quello di ritornare, quanto prima, in pista e dare il proprio contributo. Soprattutto in ottica calciomercato ed essere alla ricerca di giovani talenti da lanciare e da portare in Italia. Proprio come ha fatto negli ultimi anni.

Nelle ultime ore, però, un suo ritorno potrebbe seriamente andare a concretizzarsi sempre di più. Le voci ed i rumors che lo riguardano, infatti, aumentano sempre di più: torna per la missione Serie A.

Sabatini, il ritorno è ad un passo: il club vuole solamente lui

Negli ultimi giorni la Sampdoria ha cambiato il suo quarto allenatore nel giro di 8 mesi. Se non è un record allora poco ci manca. La cosa certa è che la situazione che sta vivendo il club blucerchiata è a dir poco drammatica. I doriani si trovano in piena zona retrocessione per andare in Serie C. Un vero e proprio incubo per i tifosi che continuano a puntare il dito contro la società. Dopo l’esonero di Leonardo Semplici la panchina è stata affidata ad una vecchia gloria come Alberico Evani, con Attilio Lombardo suo vice.

L’obiettivo della società blucerchiata, ovviamente, è quello di conquistare la salvezza ed allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Nel caso in cui la Samp dovesse riuscirci si inizierà a programmare la prossima stagione. Nella quale potrebbe esserci posto per Walter Sabatini come nuovo direttore sportivo. Per il nativo di Marsciano si tratterebbe di un clamoroso ritorno: arrivato nel giugno 2018 come responsabile dell’area tecnica, si dimise nell’aprile dell’anno successivo dopo uno screzio avuto con l’ex presidente Massimo Ferrero.

Sabatini ritorna in pista, per il ritorno in Serie A il club vuole solo lui

Come riportato in precedenza la voglia di rimettersi in gioco per Sabatini è enorme. Soprattutto per una persona, come lui, che vive di calcio. La Sampdoria potrebbe essere il suo prossimo club.

Anche se devono andare ad incastrarsi un bel pò di cose e sperare che il tutto possa avvenire. In questo momento la ‘Doria’ spera, con la cura Evani, di mantenere la categoria e, dalla prossima stagione, puntare a vincere il campionato per ritornare in Serie A. Magari con Sabatini ds.